Fransa Futbol Federasyonu, Zinédine Zidane’ı nihayet yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıttı. Böylece Didier Deschamps’ın yerini almış oldu.

Philippe Diallo, Zidane’ı salı sabahı Fransa Futbol Federasyonu’nun özel olarak düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Yeni teknik adam 1 Ağustos’ta görevine başlayacak ve dört yıllık sözleşmeye imza attı.

Zidane, “Bunu sık sık söyledim: Fransa Milli Takımı’ndan daha güzel bir şey yok. Bu nedenle milli takım teknik direktörü olmak hem bir mutluluk hem de elbette çok büyük bir gurur kaynağı” dedi. “Son dört ila beş yılda birçok teklifi geri çevirdim. Real Madrid’den sonra istediğim tek görev Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüydü.”

Zizou, Fransa’yı 2028 Avrupa Şampiyonası ile 2030 Dünya Kupası’na götürmek ve yeni başarılar elde etmek zorunda. Milli takımın oyuncusu olarak bu başarıları daha önce de yaşamıştı. 1998’de Dünya Kupası’nı kazandı, iki yıl sonra da Avrupa Şampiyonası’nı müzesine götürdü. Zidane, 2006 Dünya Kupası’nı ikinci sırada tamamladı ve Marco Materazzi’ye o meşhur kafa vuruşunu yaptıktan sonra gördüğü kırmızı kartla uluslararası futbola veda etti.

Real Madrid’in eski teknik direktörü, uzun süredir Deschamps’ın hayal edilen halefi olarak görülüyordu ancak göreve getirilmesi konusunda uzun süre sessizlik hâkimdi. Zidane, Kasım 2025’ten bu yana Fransa’nın yeni milli takım teknik direktörü olarak güçlü şekilde anılıyordu. Deschamps ise daha önce Dünya Kupası’nın ardından görevi bırakacağını açıklamıştı.

Deschamps, Les Bleus’nun teknik direktörü olarak 14 yılın ardından görevinden ayrılıyor. Bu dönemde 2018 Dünya Kupası’nı ve 2021’de Uluslar Ligi’ni kazandı. Fransız teknik adam, Ocak 2025’te 2026 Dünya Kupası’nın ardından ayrılacağını açıklamıştı. Veda turnuvasında Fransa beklentilerin altında kalarak dördüncü oldu.