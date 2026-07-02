Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal, “La Roja”nın 2026 Dünya Kupası eleme turlarına başlamasından önce İspanya milli takım kampına pozitif enerji katıyor.

İspanya Milli Takımı, bugün Perşembe akşamı ABD'nin Los Angeles kentindeki stadyumda, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Avusturya ile karşılaşacak.

"Mundo Deportivo" gazetesi, İspanya'nın Yamal'ın saha içinde ve dışında yaydığı pozitif enerjiden çok etkilendiğini belirtti ve onun, milli takımın Avusturya'yı yenmek için ihtiyaç duyduğu mesajı iletme yeteneği sayesinde liderlik rolünü üstlendiğini vurguladı.

Katalan gazete şöyle devam etti: "Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Yamal, İspanya milli takımına Dünya Kupası'nın artık başladığı ve diğer takımlara, hatta Avrupa Şampiyonası'nda yendikleri dinamik Fransa milli takımına bile bakmamaları, aksine İspanya'yı en büyük favori yapan ve dünyayı hayran bırakan oyun tarzıyla oynamaları gerektiği mesajını verdi."

Yamal, sakatlığından kurtulduktan sonra şu anda yüksek bir fiziksel formda bulunuyor ve son birkaç gün içinde enerjisini ve canlılığını geri kazandı; bu da onun antrenmanlardan keyif almasına ve boş zamanlarında dinlenmesine olanak tanıyor.

Barcelona’nın yıldızı, geçen sezonun bitiminden önce takımında ciddi bir sakatlık geçirmişti; ancak Dünya Kupası’nda sahalara geri döndü ve Cape Verde ile oynanan ilk maçta yedek olarak sahaya çıktıktan sonra, Suudi Arabistan maçından itibaren ilk 11’de yerini aldı ve bu maçta takımının 4-0’lık galibiyetinde bir gol attı.

İspanya, Suudi Arabistan ve Uruguay’ı mağlup edip Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak 7 puanla grubunu lider olarak tamamladı.