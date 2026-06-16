



Fransa ve Senegali oyuncuları, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarına Salı akşamı başlayan karşılaşmada erken bir şok yaşadı.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, maça ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu'nun zemin durumu ideal değildi; Didier Deschamps liderliğindeki Fransa teknik ekibi bu durumu endişe verici bulurken, Senegalli taraf da aynı görüşü paylaştı.

Stadyumun zemini çok kısa ve kuru çimlerden oluşuyor; ayrıca yer yer ince çim bulunan bölgeler de mevcut.

Bu endişeler yeni değil; daha önce Brezilya ile Fas arasındaki maçın organizatörleri de, 19 Temmuz'da Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması planlanan stadyumun zemin durumunun kötü olduğuna dikkat çekmişti.

Buna rağmen, sıcaklıkların 24 ile 25 santigrat derece arasında seyredeceği için hava koşullarının uygun olacağı vurgulandı.