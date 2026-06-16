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Abobakr El Mokadem

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Fransa ve Senegali oyuncuları, Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalarında erken bir şok yaşadı

Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
Fransa
Senegal
ABD

Dünya Kupası'nda merakla beklenen bir maç


Fransa ve Senegali oyuncuları, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarına Salı akşamı başlayan karşılaşmada erken bir şok yaşadı.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, maça ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu'nun zemin durumu ideal değildi; Didier Deschamps liderliğindeki Fransa teknik ekibi bu durumu endişe verici bulurken, Senegalli taraf da aynı görüşü paylaştı.

 Stadyumun zemini çok kısa ve kuru çimlerden oluşuyor; ayrıca yer yer ince çim bulunan bölgeler de mevcut.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
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Irak
IRQ
Dünya Kupası
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Norveç
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Senegal
SEN

Bu endişeler yeni değil; daha önce Brezilya ile Fas arasındaki maçın organizatörleri de, 19 Temmuz'da Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması planlanan stadyumun zemin durumunun kötü olduğuna dikkat çekmişti.

 Buna rağmen, sıcaklıkların 24 ile 25 santigrat derece arasında seyredeceği için hava koşullarının uygun olacağı vurgulandı.

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