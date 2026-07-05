Fransa ve Paraguay'ın kararına yönelik geniş çaplı bir medya saldırısı... Ve Manchester United efsanesi onu rüşvetle suçluyor!

Uluslararası spor basını, bugün Pazar günü, Özbek hakem İlgiz Tantashov’a karşı geniş çaplı bir eleştiri kampanyası başlattı. Bu tepki, dün 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Fransa ile Paraguay arasında oynanan ve “Les Bleus”un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçta aldığı tartışmalı kararlar nedeniyle geldi.

Buna karşılık, Fransız "RMC" kanalının aktardığına göre, Paraguay medyası hakemin performansını savundu ve maçı iyi yönettiğini belirtti.

Eski İrlandalı yıldız ve Manchester United efsanesi Roy Keane ise, “Bugün, hakemin ve video yardımcı hakemlerin maç öncesinde para alıp almadıklarını öğrenmek için bir soruşturma açılmalıdır” dedi.

Ayrıca okuyun

Fas, Dünya Kupası elemelerinde tüm Afrika takımlarının toplamına eşit puan topladı!

İbrahim Hasan: Messi'yi görmüyoruz... Mısır milli takımında ondan 26 tane var

Dünya çapındaki spor gazetelerinin çoğu, özellikle maçta çok sayıda şiddetli müdahale yaşanması nedeniyle hakemliğin istenen seviyeden uzak olduğu konusunda hemfikir oldu.

Maçta Paraguaylı oyuncular 29 kez faul yaptı, ancak hakem bunlardan sadece 13’ünü faul olarak değerlendirdi ve hiçbir kart göstermedi; bu durum, Paraguay milli takımı için 28 yıldır Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendirildi.

Joe Hart, İngiliz yayın kuruluşu BBC aracılığıyla hakemin performansını “şok edici ve utanç verici” olarak nitelendirirken, İspanyol gazeteleri Marca ve Sport, Paraguaylı oyuncuların tekrarlanan itiş kakışlarına, kavgalarına ve sert mücadelelerine rağmen hakemin maçı “aşırı hoşgörülü” bir şekilde yönettiğini belirtti.

“Kirli bir maç”

Roy Keane, Sky Sports üzerinden eleştirilerine devam ederek hakemliği “felaket” ve “tam bir şaka” olarak nitelendirdi; Alman gazeteci Jan Hinkel ise Magenta TV’de “Kirli bir maçtı ve hakem üzerinde hiçbir kontrolü yoktu” dedi.

The Athletic gazetesi muhabiri Colin Millar ise "X" platformundaki hesabından, Fransa'nın maçtan sakatlık yaşamadan çıkmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi.

Millar, “Birçok amatör ve yarı profesyonel maç izledim, ancak böyle bir hakem performansı gördüğümü sanmıyorum. Hakem, maçı yönetmeye, kuralları uygulamaya ya da oyuncuların güvenliğini sağlamaya hiç niyetli değildi. 13 yıldır FIFA maçlarını yönetiyor ve Fransa, ciddi sakatlıklar yaşamadan maçı atlattığı için şanslı” dedi.

Fransa’da L’Équipe gazetesi hakeme 10 üzerinden 1 puan vererek, “cezasız kalan faullerin şöleni” ortasında “mutlak yetersizliğinin” zirveye ulaştığını belirtti. Gazete, hakemin Deziré Doi lehine penaltı kararını ancak video yardım sistemi devreye girdikten sonra verdiğini, oysa daha önce Fransız kanat oyuncusuna karşı benzer bir durumu görmezden geldiğini de belirtti.

RMC radyosunda konuşan Pascal Dubraz, “Paraguaylı oyuncuların aldatıcı oyun tarzını” ve “hakemliğin bariz zayıflığını” eleştirdi.

Paraguay basını hakemi savunuyor

Dünya çapındaki eleştirilerin aksine, Paraguay basını hakemin maç sırasında maçı etkileyen hatalar yaptığını düşünmedi.

ABC Color gazetesi, hakemin performansını överek onu “doğru, sakin ve oyunun akışına uygun, herhangi bir olumsuz etki yaratmayan” olarak nitelendirdi.

Gazete şöyle ekledi: “Hakem oyunun akışını kesintiye uğratmadan maçı dengeli ve olaysız bir şekilde yönetti.”