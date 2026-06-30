Fransa ve İsveç’in kadroları… Ateşli hücum dörtlüsü, Isaac ve Jokeres ikilisine meydan okuyor

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Bradley Barkola’dan oluşan hücum dörtlüsü, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ABD’nin New Jersey Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu maçında İsveç ile karşılaşacak olan Fransa milli takımının kadrosuna liderlik ediyor.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, orta sahada Aurélien Tchouaméni ve Adrien Rabiot ikilisini tercih etti.

Fransa'nın tam kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Maignan.

Defans: Kondé, Obamikanó, Salcia, Dini.

Orta saha: Rabiot, Chouameni.

Forvet: Barkola, Oulisi, Dembélé, Mbappé.

Diğer tarafta ise İsveç kadrosunun başında Alexander Isak ve Victor Giokiris yer alırken, kadro şu şekildeydi:

Kaleci: Zieterstrom.

Defans: Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.

Orta saha: Stroud, Yassin El Ayari, Bergvall, Svensson.

Forvet: Ilanga, Giokiris, Isaac.

Bu karşılaşmanın galibi, penaltı atışlarında Almanya'yı eleyen Paraguay milli takımıyla Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak.