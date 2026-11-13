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Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi: Fransa, İtalya yenilgisini Ay-Yıldızlılar karşısında geride bırakmak istiyor

Fransa - Türkiye
UEFA Nations League A
Fransa
Türkiye

Perşembe günü Milano’da İtalya karşısında geri dönüşle gelen 3-1’lik yenilgi yüzünden çeyrek finale erken yükselme fırsatını kaçıran Zinedine Zidane’ın Fransa’sı, pazar akşamı Bordeaux’da sahaya çıkacak. Son sekize kalmak için, küme düşmesi kesinleşmiş olsa da prestiji için mücadele eden Türkiye karşısında fırsatları iyi değerlendirmesi gerekiyor.

Fransa-Türkiye maçı: Maç detayları

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UEFA Nations League A - Hafta 6
Matmut Atlantique

San Siro'daki uyarı, Bordeaux'da gergin bir finale zemin hazırladı

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Devamını okuyun: Fransız yıldız: İtalyanlara en küçük fırsatı verirseniz onu değerlendirirler

Fransa için birkaç gün öncesine kadar rahat bir zafer turu gibi görünen süreç, bir anda son maç gününde mutlaka sonuç alınması gereken yüksek baskılı bir mücadeleye dönüştü. Zinedine Zidane, Fransa'nın başındaki ilk yenilgisini perşembe gecesi San Siro'da yaşadı. Michael Olise'nin 10. dakikada attığı golle gelen üstünlüğün kayboluşunu ve İtalya'nın geri dönerek 3-1 kazanışını izledi. Bu, İtalya'nın Fransa karşısında 64 yıl sonra evinde aldığı ilk galibiyetti. Bu sonuçla Fransa, grup lideri İtalya ile 10 puanda eşitlendi ve üçüncü sıradaki Belçika'nın yalnızca bir puan önünde kaldı. Dolayısıyla Fransa'nın mart ayındaki çeyrek finallere katılmayı garantilemek için Bordeaux'da gereken sonucu alması şart. Takım, bunu sakat kaptanı Kylian Mbappé'den yine yoksun olarak yapmak zorunda kalabilir.

FBL-TUR-NATIONAL-TEAM-PRESSERGetty Images

Fransa'yı, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde bir geçiş dönemine giren Türkiye bekliyor. Perşembe günü İzmir'de Belçika'ya karşı alınan 2-1'lik iç saha yenilgisi, Ay-Yıldızlılar'ın gruptaki üst üste beşinci mağlubiyeti oldu ve B Ligi'ne doğrudan düşmesini kesinleştirdi. Yine de Arda Güler'in maçın başlarında attığı düzgün gol, Türkiye'nin rakibinin planlarını bozmak için kullanmaya çalışacağı hücum gücünden bir kesit sundu.

Takım haberleri ve kadrolar

Fransa vs Türkiye Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • Z. Zidane

Form durumu

FRA

FRA - Form

TUR
K0-1
BEL
K0-1
ITA
B1-1
BEL
K4-1
ITA
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
TUR

TUR - Form

FRA
K0-1
ITA
K1-4
BEL
K3-0
ITA
K3-1
BEL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabetin geçmişi

Kafa Kafaya

FransaÇizimTürkiye
3
1
1
UEFA Nations League A
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
Fransa badge
Fransa
FRA
1
MS
European Championship Qualification
Fransa badge
Fransa
FRA
1
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
MS
European Championship Qualification
Türkiye badge
Türkiye
TUR
2
Fransa badge
Fransa
FRA
0
MS
Hazırlık Maçları
Fransa badge
Fransa
FRA
1
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
MS
Hazırlık Maçları
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
Fransa badge
Fransa
FRA
4
MS
7Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Puan durumu

Grp. 1

#PKBKFA+/-PuanForm
1
İtalyaİtalyaITA
5311116+510
K
K
B
K
K
2
FransaFransaFRA
531185+310
K
K
B
K
K
3
BelçikaBelçikaBEL
530286+29
K
K
K
K
K
4
TürkiyeTürkiyeTUR
5005313-100
K
K
K
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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