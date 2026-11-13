Fransa-Türkiye maçı: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

San Siro'daki uyarı, Bordeaux'da gergin bir finale zemin hazırladı

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Fransa için birkaç gün öncesine kadar rahat bir zafer turu gibi görünen süreç, bir anda son maç gününde mutlaka sonuç alınması gereken yüksek baskılı bir mücadeleye dönüştü. Zinedine Zidane, Fransa'nın başındaki ilk yenilgisini perşembe gecesi San Siro'da yaşadı. Michael Olise'nin 10. dakikada attığı golle gelen üstünlüğün kayboluşunu ve İtalya'nın geri dönerek 3-1 kazanışını izledi. Bu, İtalya'nın Fransa karşısında 64 yıl sonra evinde aldığı ilk galibiyetti. Bu sonuçla Fransa, grup lideri İtalya ile 10 puanda eşitlendi ve üçüncü sıradaki Belçika'nın yalnızca bir puan önünde kaldı. Dolayısıyla Fransa'nın mart ayındaki çeyrek finallere katılmayı garantilemek için Bordeaux'da gereken sonucu alması şart. Takım, bunu sakat kaptanı Kylian Mbappé'den yine yoksun olarak yapmak zorunda kalabilir.

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Fransa'yı, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde bir geçiş dönemine giren Türkiye bekliyor. Perşembe günü İzmir'de Belçika'ya karşı alınan 2-1'lik iç saha yenilgisi, Ay-Yıldızlılar'ın gruptaki üst üste beşinci mağlubiyeti oldu ve B Ligi'ne doğrudan düşmesini kesinleştirdi. Yine de Arda Güler'in maçın başlarında attığı düzgün gol, Türkiye'nin rakibinin planlarını bozmak için kullanmaya çalışacağı hücum gücünden bir kesit sundu.

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