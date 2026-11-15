Fransa, ısrarlı baskısı ve ikinci yarada fırsatları etkili şekilde değerlendirmesi sayesinde Türkiye karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı. Türkiye'nin geriye çekilen savunması 45 dakika boyunca ev sahibi Fransa'yı zorladı ancak Zinedine Zidane'ın taktiksel sabrı, Matmut Atlantique'de sonunda savunmayı aşmayı başardı.

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Bu UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının taktik hikâyesi, topa sahip olarak oyuna hükmeden bir takımla disiplinli ve geride konumlanan bir savunmanın klasik mücadelesiydi. Zidane, Türkiye’yi savunma bölgesine hapsederek Fransa’nın bireysel kalitesinden yararlanmak istedi. Bunun için kanatlarda pozisyon değişimlerini ve hızlı dikine geçişleri kullanarak kompakt rakibin dengesini bozmayı hedefledi. Asıl amaç, topa sahip olmayı tekeline almak ve oyunu sürekli bir kanattan diğerine taşıyarak Türkiye’nin direncini kırmaktı.

Sergen Yalcin ise maça, baskı altında direnmeye dayalı net bir anlayışla yaklaştı. Türkiye’nin taktik hedefi, Fransa’ya hatlar arasında alan bırakmamak ve ev sahibi ekibi gol olasılığı düşük ortalara ve uzak mesafeli şutlara zorlamaktı. Yalcin, savunma düzenini korumak için topa sahip olmaktan feragat ederek Fransız hücumcuları etkisiz bırakmayı ve hızlı hücumlarda rakibin önde kurduğu savunma hattının arkasındaki alanı değerlendirmeyi amaçladı. Bu plan, ikinci yarıya kadar skorun eşit kalmasını sağladı.

Fransa’nın taktik düzeni

Zidane, hücum sırasında 2-3-5’e dönüşecek şekilde tasarlanmış esnek bir 4-2-3-1 dizilişi kullandı. Adrien Rabiot ve Lucas Da Cunha, geriden oyun kurulumunun merkezinde çift ön libero olarak görev yaptı. Bu ikili, bekler Sael Kumbedi ve Andy Diouf’un ileri çıkıp kanatlarda genişlik sağlamasına imkân tanırken kontra ataklara karşı da güvence oluşturdu. Böylece Türkiye’nin savunmadaki yatay kompaktlığı esnetildi ve Rayan Cherki ile Michael Olise’in iç koridorlarda kullanabileceği boşluklar yaratıldı.

Fransa’nın presi ne zaman başlatacağı belliydi: Türkiye merkezden oyun kurmaya çalıştığında veya kaleci Berke Ozer’e geri pas verildiğinde hemen baskıya başladı. Kylian Mbappe, hücum hattının en ilerisinde karma bir rol üstlendi. Sık sık geriye gelerek Merih Demiral’ı yerinden çıkardı; bu da Bradley Barcola’nın açılan alana çapraz koşular yapmasını sağladı. Fransa savunmada çizgisini önde kurarken Ibrahima Konate, savunma arkasına gönderilen uzun topları karşılamakla görevli başlıca oyuncuydu. Strateji, sürekli olarak rakip sahada baskı kurmaya dayanıyordu. %56’lık topa sahip olma oranı ve toplam 22 şut, Türkiye’nin maç boyunca baskı altında kaldığını gösterdi.

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Türkiye’nin taktik düzeni

Yalcin, savunmada pragmatik bir 5-4-1 dizilişini tercih etti. Türkiye topu kazandığında bu düzen zaman zaman 4-2-3-1’e dönüştü. Savunma hattının merkezinde Abdulkerim Bardakci, Demiral ve Emirhan Topcu’dan oluşan üçlü yer aldı; böylece ceza sahasında mümkün olduğunca kalabalık bir yapı kuruldu. Bu düzen, Mbappe’nin koşabileceği savunma arkası boşluklarını kapatarak hızını etkisiz bırakmayı amaçlıyordu.

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Türkiye topa sahip olduğunda oyunun taktik merkezi Hakan Calhanoglu’ydu. Calhanoglu, Arda Guler ve Deniz Gul’u hızla topla buluşturmaya çalıştı. Ancak tek forvetin yeterli desteği alamaması, Türkiye’nin topu tutmakta sık sık zorlanmasına ve şut sayılarında büyük fark oluşmasına yol açtı. Türkiye’nin presi pasifti; takım, Fransa son üçte birlik bölgeye girdiğinde baskıyı artıran orta ve alçak blok savunmasına odaklandı. Savunma disiplini 48 dakika boyunca dikkat çekiciydi, ancak baskı sonunda sonuç verdi. Yenilgiye rağmen Bardakci’nin Guler’in asistiyle 90. dakikada attığı gol, Türkiye’nin duran toplarda ve geçiş hücumlarında tehdit oluşturabildiğini gösterdi. Bu gol, maça hükmedecek ölçüde sürekli bir kontrol sağlayamasa da Türkiye’nin taktik planının işe yarar yanları olduğunu ortaya koydu.

Taktik mücadele

Belirleyici taktik mücadele kanatlarda yaşandı. Fransa’nın kanatlarda sayısal üstünlük kurmakta ısrar etmesi, sonunda eşitliği bozan hataya yol açtı. Türkiye’nin kanat beklerinin üzerine sürekli giden Fransa, Topcu’yu müdahale etmekte zorlandığı bir pozisyonda bıraktı ve 49. dakikada gelen kendi kalesine gol böyle doğdu. Bu an, maçın sahadaki dengesini kökten değiştirdi; Türkiye artık tümüyle topun arkasında bekleyemezdi.

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Zidane’ın tempoyu düşürmek yerine yüksek sıklıkta hücum etmeyi sürdürme kararı, taktik mücadeleyi Fransa lehine çevirdi. Türkiye kompakt kalmasına rağmen Fransa’nın ceza sahasına çok sayıda kez girmesi, 8 korner ve 22 şutla birlikte, savunmada hata yapılma ihtimalini artırdı. Yalcin’in kurduğu düzen sağlamdı, ancak baskıyı hafifletecek ikinci bir oyun planından yoksundu. Savunmadaki konsantrasyonun tükenmesi, Fransa’nın ikinci gol için değerlendirdiği fırsatı yarattı.

Maç içindeki değişiklikler

Zidane’ın 63. dakikada Eduardo Camavinga ve Eli Junior Kroupi’yi oyuna alması belirleyici hamleydi. Rabiot ve Barcola’nın yerine yapılan bu değişikliklerle Fransa, orta sahadaki presine ve hücum bölgesindeki hareketliliğine yeni bir enerji kattı. Hamle, 80. dakikada Cherki’nin asistinde Kroupi’nin farkı ikiye çıkarmasıyla karşılığını buldu. Bu değişiklik, Fransa’yı sabırla boşluk aramak yerine hızlı paslaşmalara öncelik veren daha doğrudan bir hücum anlayışına taşıdı.

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Türkiye, 81. dakikada art arda değişiklikler yaparak Ferdi Kadioglu, Orkun Kokcu ve Oguz Aydin’i oyuna aldı. Beşli savunmayı bırakan takım, daha atak bir 4-3-3’e geçti. Bu hamle bir ölçüde işe yaradı: Türkiye daha fazla inisiyatif aldı ve sonunda 90. dakikada Bardakci ile farkı bire indirdi. Ancak değişiklik, Fransa’nın ikinci yarının orta bölümünde kurduğu taktik üstünlüğü tersine çevirmek için çok geç geldi.

Sonuç

Sonuçta Fransa’nın galibiyeti, taktik ısrarının ve daha geniş kadro seçeneklerinin ürünüydü. Türkiye’nin 5-4-1 düzeni savunmada sağlam olsa da Fransa’nın önde kurduğu savunma hattını caydıracak hücum seçeneğinden yoksundu. Topcu’nun kendi kalesine attığı gol, Fransa’nın aralıksız baskısının doğrudan sonucuydu. Kroupi’nin oyuna girdikten sonra yarattığı etki ise iki takımın elindeki seçenekler arasındaki farkı gösterdi. Türkiye’nin geç gelen golü taktik plandan vazgeçmediğini ortaya koysa da Fransa’nın 80 dakika boyunca tempoyu ve oyunun hangi bölgede oynanacağını kontrol edebilmesi, üç puanın Fransa’da kalmasını sağladı.