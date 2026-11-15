Fransa Milli Takımı, bugün pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nin altıncı haftası kapsamında konuk ettiği Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

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Fransa'nın iki golünü Amirhan Topçu (49. dakikada kendi kalesine) ve Elie Junior Kroupi 80. dakikada kaydederken, Türkiye'nin tek golünü Abdülkerim Bardakcı (90. dakika) attı.

Fransa Millî Takımı puanını 13'e yükselterek grup liderliğine yerleşirken, Türkiye puansız şekilde son sırada kaldı.

Fransa Millî Takımı geçen hafta İtalya karşısında 3-1 mağlup olmuş, Türkiye Millî Takımı ise Belçika'ya 2-1 yenilmişti.

İki takım mevcut sezonun grup aşamasının ilk haftasında da karşılaşmış, Türkiye Millî Takımı'nın sahasında oynanan maçta Fransa Millî Takımı 1-0 galip gelmişti.

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Fransa Millî Takımı maça tek hedefle çıktı: galibiyet; özellikle de daha önce İtalya karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından.

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Fransa Millî Takımı çeyrek finale yükselmekten neredeyse emindi, ancak grup liderliğini de hedefliyordu.

Fransa maçın gidişatına hızlıca hâkim oldu; Şarki (13. dakika), Rabiot (14. dakika) ve sakatlıktan dönen Mbappe aracılığıyla erken dönemde birkaç umut verici fırsat buldu. Mbappe, Türkiye Millî Takımı kalecisi Berk Özer'i gol çizgisi üzerinden topu ustaca uzaklaştırmak zorunda bıraktı (15. dakika).

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Fransızlar, hücum ataklarıyla ölçülü top kontrolü arasında dönüşümlü olarak birçok kez üstünlük kurdu.

Fırsat buldukça sürekli bir tehdit oluşturan Kylian Mbappe, Türkiye savunmasındaki boşlukları değerlendirdi, ancak kaleci şutuna engel oldu (34. dakika). Maignan ise Türkiye'nin ilk atağında, Yüksek'in şutunu ustaca kurtararak kalesini korudu (35. dakika).

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Buna karşılık Özer tam konsantrasyon içindeydi; nitekim Olise'nin girişimine yaptığı müdahalede bu açıkça görüldü (38. dakika). Mbappe'nin bir golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi (39. dakika).

Fransa farkı ikinci yarıda yarattı

Fransa maçın gidişatına hâkim oldu, tehdit oluşturuyor gibi görünüyordu ve maçı iyi kontrol etti; yine de rakip ceza sahasında fırsat yaratabilen Türkler karşısında dikkatli olması gerekiyordu. Orta saha oyuncuları savunma konusunda zaman zaman Fransız defans oyuncularını yüzüstü bıraktı.

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Hücumda ise Mbappe fiziksel durumuna dair tüm şüpheleri dağıttı; ancak Real Madrid oyuncusu, Olise ve Barcola gibi, sahanın son üçte birlik bölümünde hâlâ biraz isabetsizdi.

Devre arasının ardından, sakatlanan Mike Maignan'ın yerine kaleye Guillaume Restes geçti. Fransa kısa süre sonra öne geçti. Şarki'nin kullandığı bir kornerde Rabiot topu yakın direkte kafayla indirdi. Barcola ve Jacquet tarafından sıkıştırılan Topçu, topu kendi kalesine gönderdi.

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Ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen Real Madrid oyuncusu Güler, takımını açıkça yönetiyordu, ancak Fransa Millî Takımı'nın savunması karşısında defalarca zorlandı. Bu savunma zaman zaman biraz istikrarsız bir performans sergiledi, fakat top eski Fenerbahçe oyuncusunun ayağındayken son derece konsantre olmuştu.

Zinedine Zidane da kadrosunda değişikliklere gitti; Camavinga ve Elie Junior Kroupi'yi oyuna dahil etti. Bu sırada Özer birçok net fırsatta kalesini korudu.

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Türk kaleci önce Mbappe'nin (64. dakika), ardından Kroupi'nin (67. dakika) bir başka şutuna da müdahale etmeyi başardı.

Fransa Millî Takımı üstünlüğünü pekiştirmekte zorlandı ve sürekli beraberlik tehdidi altındaydı. Belirtmek gerekir ki Fransız forvetler, Türkiye savunmasının bıraktığı birçok boşluğu değerlendiremedi; Mbappe'nin kötü kullandığı o hızlı kontra atak gibi (76. dakika).

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Camavinga uzak mesafeden şut denedi, ancak şutu direğin yanından auta gitti (77. dakika).

Elie Junior Kroupi, Fransa Millî Takımı ile oynadığı ikinci maçında ikinci golünü kaydetti. Şarki topu ceza sahası içinde Bournemouth oyuncusuna aktardı; forvet de topu, biraz şaşkın görünen Özer'in ağlarına gönderdi (2-0).

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Skor bununla da bitmedi; Bardakcı, Güler'in kullandığı bir kornerde kafayla gol kaydederek maçın son anlarında farkı bire indirdi.

Fransız savunması bu golde konsantrasyon dışındaydı ve Zidane hiç memnun değildi.

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Fransa Millî Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki rakibini önümüzdeki cuma günü yapılacak kura çekiminde öğreneceğini hatırlatalım.