Fransa - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa'ya konuk oluyor...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda aynı puana sahip takipçisi ile karşı karşıya gelecek.

14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21:45'te başlayacak olan kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz ve Arnavutluk maçında sakatlanan Emre Belözoğlu dışında eksik bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Ev sahibinde ise İzlanda karşılaşmasından önce kadrodan çıkarılan N'Golo Kante'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Fransa: Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Clement Lenglet, Lucas Hernandez, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso, Tanguy Ndombele, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Olivier Giroud

: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Türkiye ve Fransa arasında oynanan tüm maçlar

TARİH TURNUVA MAÇ 9 Haziran 1996 Özel Maç Fransa 4-0 Türkiye 15 Kasım 2000 Özel Maç Türkiye 0-4 Fransa 26 Haziran 2003 Konfederasyon Kupası Fransa 3-2 Türkiye 5 Haziran 2009 Özel Maç Fransa 1-0 Türkiye 8 Haziran 2019 EURO 2020 Elemeleri Türkiye 2-0 Fransa

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Fransa'yı deplasmanda mağlup eder ve İzlanda da Andorra karşısında puan kaybederse EURO 20202'ye katılacak. Horozlar karşısında alınacak beraberlik halinde ise katılım hakkı ancak İzlanda'nın mağlup olmasıyla mümkün olacak.

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Kalan üç maçtan alınacak 4 puan, başka bir sonuca bakılmaksızın ay yıldızlıları EURO 2020'ye taşıyacak.

Milliler, aynı zamanda İzlanda'yı konuk edeceği karşılaşmada galip geldiği takdirde diğer iki maçtan puansız ayrılsa bile turnuvaya katılma hakkını kazanacak.

Türkiye, Fransa ve İzlanda arasında oluşacak puan eşitliği durumunda ise devreye girecek olan üçlü veya ikili averajlar takımların kendi arasında oynayacağı maçların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.