Warren Zaïre-Emery, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane yönetiminde yeniden milli takıma dönme ihtimalinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Paris Saint-Germain'in parlayan yıldızı, kadro dışında geçirdiği can sıkıcı bir dönemin ardından Fransa Milli Takımı'ndaki yerini yeniden almaya hazır.

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Parisli yetenek için kendini yeniden kanıtlama fırsatı

Zaïre-Emery, ünlü mavi formayı yeniden giymeye sonunda hazır. Yaşadığı bir dizi fiziksel sorun, önceki milli arada kadroya katılmasını engellemişti. Genç oyuncu başlangıçta Zidane'ın kadrosuna alınmış, ancak sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kalmıştı. Böylece yetenekli orta saha oyuncusu, takım arkadaşları onsuz mücadele ederken kenardan izlemekle yetinmişti.

O dönemde oynayamasa da PSG altyapısından yetişen oyuncu, grupla bağını korumak için takımın son maçında kadroyu ziyaret etti. O zorlu dönemi değerlendiren genç oyuncu, forma giyememenin kendisi için zor olduğunu, ancak diğer oyuncuların onu sıcak karşıladığını söyledi. “Kesinlikle sinir bozucuydu. Son maçtan sonra onları görmeye gittim, hepsi beni sıcak karşıladı. Onları yeniden görmek için sabırsızlanıyorum,” dedi. Bu sözleri Foot Mercato aktardı.

Zaire-Emery, Zidane ile çalışacağı için heyecanlı

20 yaşındaki yetenek, ilk kez Zidane'ın gözetiminde kendini geliştirme fırsatı bulacak. Futbol sahalarında boy göstermiş en büyük orta saha oyuncularından birinin deneyimini ülkenin en parlak genç yeteneklerinden birine aktaracak olması, genç oyuncunun hızla gelişen kariyerinde belirleyici bir an olmaya aday. Futbolun gerçek bir efsanesiyle çalışmanın öneminin farkında olan dinamik orta saha oyuncusu, Dünya Kupası şampiyonundan öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyor.

Ünlü teknik adamla bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşayan Zaire-Emery, kampa katılmadan önce duygularını gizleyemedi. Gülümseyerek, “Yeni teknik direktörle ilk deneyimimi yaşayacak olmak özel bir şey. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum,” dedi.

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Mevkisi konusunda taktiksel görüş ayrılığı

Oyuncu dönüşüne odaklanırken, sahada en verimli olduğu mevki konusunda kulüp teknik direktörüyle milli takım teknik direktörü arasında dikkat çekici bir taktiksel görüş ayrılığı ortaya çıktı. Luis Enrique, genç oyuncuyu Parc des Princes'te sık sık sağ bekte kullandı. Oyuncu bu rolde uyum yeteneğini ve gücünü gösterdi. Ancak Zidane'ın Parisli oyuncunun milli takımdaki geleceğine dair görüşü çok farklı. Zidane, “Warren Zaïre-Emery'yi kesinlikle sağ bek olarak görmüyorum. Orta sahada iyi, burası bir kulüp değil. Bir oyuncuyu kadroya aldığımda onu kendi mevkisinde görmek isterim,” diye açıkladı.

Bu sözler sorulduğunda Enrique, bir başka ünlü teknik adamla kamuoyu önünde tartışmaya girmek yerine diplomatik bir yaklaşım benimsedi. İspanyol teknik adam, genç oyuncusunun farklı rollerde gösterdiği olgunluktan etkilense de milli takım teknik direktörünün kararlarına saygı duyuyor. PSG teknik direktörü, “Zinedine Zidane'a verecek bir tavsiyem var mı? Her teknik direktör kendi işini yapar, Zidane da bunu çok iyi yapıyor,” dedi.

Uluslar Ligi'nde kritik maçlar

Zaïre-Emery ve Fransa'daki takım arkadaşlarının önündeki ilk sınav, Uluslar Ligi'ndeki iki kritik maç. Fransa, 12 Kasım'da güçlü rakibi İtalya'yla karşılaşmak için deplasmana gidecek. Sadece üç gün sonra ise Bordeaux'da Türkiye'yi ağırlayacak. Bu maçlar, Zidane'ın taktik planlarını ve PSG'li orta saha oyuncusu gibi genç yetenekleri takıma nasıl dahil edeceğini sınaması için önemli fırsatlar sunacak. Zaïre-Emery için bu, yalnızca yeniden sağlığına kavuşmakla ilgili değil; Zidane yönetimindeki Fransa'nın dönüşümünde önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlama fırsatı.