NE OLDU? Menisküs sakatlığı nedeniyle geçirdiği ameliyattan sonra 40 ila 60 gün sahalardan uzak kalması beklenen Pogba, Dünya Kupası'nda oynamak çin zamana karşı yarışıyor.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Deschamps, yaz aylarında Juventus'a döndükten sonra bu sorunla gündeme gelen Manchester United'ın eski orta saha oyuncusunun durumunu yakından izliyor.

Deschamps, Katar için nihai kadrosunu oluştururken Pogba'nın iyi durumda olması durumunda kadroda olacağının altını çiziyor.

NE DEDİLER: 53 yaşındaki hoca, "Sırf, takımın iskelet kadrosunda olduğu için veya iyi bir oyuncu olduğundan dolayı bizimle olamaz.

"Eğer iyi durumda değilse Katar'a gelemez.

"Daha önce oynamadıysa ve formda değilse bunun bir faydası yok.

"En iyi durumda olup olmadığına bakacağız ve kararımızı ona göre vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK RESİM: Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, Pogba'nın Dünya Kupası'na katılımının kulübü ilgilendirmediği ve ocak ayına kadar dönmesini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Fransız yıldızın, planlarının merkezinde olduğu konusunda ısrar etti.

Pogba, Katar biletini kaçırırsa, Deschamps'ın seçenekleri arasında Real Madrid ikilisi Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga da dahil olmak üzere birçok orta saha var.

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