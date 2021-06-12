Fransa turnuvanın en önemli favorilerinden biri olarak gösteriliyor, fakat Deschamps rehavete kapılmamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Önlerinde çok uzun bir yolun olduğuna dikkat çeken Didier Deschamps, Fransa’nın şampiyon olacağı yönündeki büyük beklentileri bir nebze de olsa kırmak istiyor.

2018 Dünya Kupası’nı şampiyon tamamlayan Fransa, bu yaz da Avrupa Şampiyonası’nın en büyük favorilerinden biri olarak turnuvaya katılıyor. Fransızların çok yetenekli oyunculardan kurulu geniş kadrosu, Deschamps’ın elini büyük ölçüde rahatlatıyor.

Bu durum da doğal olarak Fransız taraftarların henüz turnuva başlamadan çok büyük umutlar taşımasına neden oldu.

Deschamps neler dedi?

Mundo Deportivo’ya konuşan Deschamps, turnuvayı şampiyon tamamlayamaları durumunda bunun başarısızlık olarak görülüp görülmeyeceği sorusuna şöyle cevap verdi: Buraya son Dünya Şampiyonu olarak geliyoruz. Oyuncularımız da ben de güçlü yönlerimizin farkındayız.”

“Kaliteli ve yetenekli bir takımız, üst seviyede oyuncularımız var. Fakat bunlar rakiplerimizde de olan şeyler.”

“Kendi konfor alanımızla sınırlı kalamayız. Fransa’da birçok kişi takım henüz turnuvaya çıkmadan şampiyon olmuş gibi düşünüyor. Üst düzey bir sporcu için bu kötü bir yaklaşımdır.”

“Kalite ve yeteneğin yanı sıra; kararlılık, agresiflik gibi mental gerekliliklere de sahip olmamız gerek. 2018’de de bu sayede şampiyon olmuştuk.”

“Üst seviyede kazanmak zordur ama kazanmaya devam edebilmek daha da zordur. Bu hırsla buraya gelen oyuncularımız var, fakat bir yandan da onların kendilerine çok güvenip rehavete kapılmalarına engel olmalıyız.

“Adım adım düşünmek ve ilerlemek gere. Bugün Wembley’deki finali düşünmemeliyiz. Önce Münih’e, ardından da iki kere Budapeşte’ye gideceğiz.”

Deschamps, 2000’deki Fransa kadrosuyla yapılan karşılaştırmalara da değindi

Eğer Fransa Euro 2020’de mutlu sona ulaşırsa, 21 yıl önceki başarısını da tekrar etmiş olacak. 1998 yılında ev sahipliğini yaptıkları Dünya Kupası’nı şampiyon tamamlayan Fransızlar, bundan 2 yıl sonra da mutlu sona ulaşmayı başarmıştı. Arada geçen 2 yılda daha da olgunlaşan Euro 2000’deki Fransa kadrosu, birçoğuna göre Dünya Şampiyonu olan kadrodan daha iyiydi.

Bu iki turnuva da takımın kaptanlığını yapan Deschamps, o dönemki kadroyu şu anki Fransa kadrosuyla kaçınmaktan kaçınıyor. Ayrıca Deschamps, şu anda 2018’deki kadrolarından daha iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtiyor, tıpkı 2000 yılında olduğu gibi.

“2018’deki kadroda da olan oyuncularım var ve aradaki 3 yılda gelişim gösterdiler. Karşılaştırma yapmak istemiyorum, 2018’deki gibi gülü bir takımımız var. Hatta hücum opsiyonları açısından elimizin daha kuvvetli olduğunu söyleyebilirim.”