Fransa, pazartesi akşamı Belçika ile oynadığı maçın 60. dakikasında 0-1 gerideyken teknik direktör Zinedine Zidane kararını verdi: Michael Olise için vakit gelmişti. Desire Doue’nin sonrasında kaydettiği beraberlik golünün ardından Bayern Münih’in 24 yaşındaki süperstarı, on dakika içinde iki gol ve bir asist üretti, sonunda Fransa maçı 4-1 kazandı.

Böylece Olise birden fazla başarıya imza attı. Artık bir takvim yılı içinde Fransa Milli Takımı formasıyla 10 asist yapan tarihteki ilk oyuncu konumunda. Ayrıca yeni bir milli takım teknik direktörü yönetimindeki ilk dört maçın her birinde doğrudan en az bir gole katkı veren ilk oyuncu oldu. Toplamda Olise, Zidane dönemindeki şu ana kadarki yedi golün altısında doğrudan rol oynadı. Fransa adına 29 milli maçın ardından 11 gol ve 12 asistlik istatistiğe ulaştı.

Bu milli maç döneminde Equipe Tricolore, Belçika’ya karşı iki galibiyet, Türkiye’ye karşı bir galibiyet ve İtalya karşısında bir beraberlik aldı. Zidane’ın ekibi böylece Nations League grubunda açık ara lider durumda.

Michael Olise’nin Ballon d'Or kazanma şansı nasıl?

Michael Olise, Belçika karşısındaki performansını tamamladığında Stade de France’taki taraftarlar yüksek sesle, "Olise Ballon d'Or! Olise Ballon d'Or!" diye tezahürat yaptı. Sonrasındaki TV röportajında bu konu kendisine sorulduğunda Olise gülümsedi ve şu yanıtı verdi: "Bununla ilgili söyleyecek bir şeyim yok." Teknik direktör Zidane da taraftarların bu talebi hakkında somut bir yorum yapmak istemedi. Zidane sadece, "Onun yaptıkları gerçekten sıra dışı" demekle yetindi.

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Ballon d'Or, 26 Ekim’de Londra’daki Palladium Theatre’da verilecek. Favoriler arasında Barcelona’dan İspanyol dünya şampiyonu Lamine Yamal ile Bayern Münih’ten İngiliz golcü Harry Kane gösteriliyor. Olise’ye ise yalnızca dışarıdan bir şans tanınıyor. Bu arada Belçika karşısındaki resital de dahil olmak üzere son dönemdeki olağanüstü performansları, bu yılki Ballon d'Or oylamasında rol oynamıyor; değerlendirme dönemi Dünya Kupası finaliyle sona erdi.

Olise şimdi Bayern Münih’e dönüyor ve takımı gelecek cumartesi Bundesliga’da Augsburg deplasmanına çıkacak. Münih ekibi adına bu sezon şimdiye kadarki performansları da milli takımda gösterdikleri kadar spektakülerdi. İlk yedi resmi maçında sekiz gol ve dört asist üretti.