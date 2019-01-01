Fransa Spor Bakanı'ndan şok talep! "Emsal bir ceza almalılar"
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Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Stade de France'da Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.
Geriye düşen ay yıldızlılar, 81. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, golü 'asker selamı' vererek kutlayan millileri hedef aldı ve UEFA'dan emsal bir ceza verilmesini istedi.
Maracineanu, sportmenliğe aykırı olduğunu belirttiği sevinçle alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'dan emsal niteliğinde bir ceza talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Maç öncesinde ise Fransız bazı politikacılar, karşılaşmada güvenlik sorunları çıkabileceğini belirterek, maçın iptal edilmesini talep etmiş ancak UEFA'dan ret cevabı gelmişti.