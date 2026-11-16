Basına yansıyan haberler, Rayan Cherki ile Bradley Barcola arasında yaşanan sert bir tartışmanın ardından Fransa Milli Takımı kampında gerginlik dolu bir havanın hâkim olduğunu ortaya koydu.

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"RMC Sport" kanalının aktardığına göre kriz, İtalya karşılaşmasının ilk yarısının 1-1 berabere sona ermesinin (ve UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında Fransa'nın 3-1 mağlubiyetiyle biten) ardından soyunma odasında patlak verdi; oyuncular arasındaki gerilim tırmandı ve raporların şiddetli olarak nitelendirdiği bir tartışma yaşandı.

Kanal, Cherki'nin tartışmanın ardından soyunma odasını öfkeli bir şekilde terk ettiğini belirtti; karşılaşma henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen Fransa Milli Takımı içindeki gerilimin boyutunu yansıtan bir olay yaşandı.

İki oyuncu da Fransa'nın İtalya karşısındaki ilk on birinde yer almış ve devre arasının ardından maça devam etmişti; teknik ekibin Barcola'yı 76. dakikada, Cherki'yi ise 82. dakikada oyundan almaya karar vermesinden önce.

İtalya Milli Takımı, 63 ve 75. dakikalarda iki gol daha ekleyerek ikinci yarıda karşılaşmayı 3-1'lik sonuçla kazanmayı başardı ve Fransa Milli Takımı'nı, İtalyan taraftarlar ile medyası arasında öfkeli tepkilere yol açan mağlubiyetin yankıları hakkındaki sorularla baş başa bıraktı.

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Fransa'nın bir sonraki maçında Türkiye'yi 2-1 yenmesine ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline lider konumdan yükselmeyi garantilemesine rağmen, soyunma odasına uzanan gerilimin detayları açığa çıktıktan sonra İtalya karşısındaki yenilginin yankıları gündemde kalmaya devam etti.

Kendi cephesinde Zinedine Zidane, mağlubiyetin ardından oyunculara verdiği mesaj hakkında konuştu ve kaygıya teslim olmamalarını istediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Onlardan paniğe kapılmamalarını istedim. Kaybettik, ama yenilgiyi tamamen hak etmedik."