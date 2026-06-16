Fransa - Senegal maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, MetLife Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Fransa, 16 Haziran'da East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda Senegal ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası serüvenine başlayacak.

Fransız taraftarlar, 2002 Dünya Kupası'nda Les Bleus'un turnuvanın açılış maçında Senegal'e 1-0'lık şok bir yenilgiye uğramasının tekrarlanmaması için dua edecek. Fransa bu yenilginin etkisinden bir türlü kurtulamadı ve grup aşamasında elenirken, Lions de la Teranga ise eleme turlarına yükseldi.

Fransa - Senegal Dünya Kupası maçı ne zaman?

Dünya Kupası - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası fikstürü

Tarih Maç Yer Bilet 16 Haziran Salı Fransa - Senegal MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak Lincoln Financial Field (Philadelphia) Biletler 26 Haziran Cuma Norveç - Fransa Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet

Senegal'in 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 22 Haziran Pazartesi Norveç - Senegal MetLife Stadyumu (East Rutherford) Biletler 26 Haziran Cuma Senegal - Irak BMO Field (Toronto) Bilet

Fransa - Senegal maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulduğu miktar artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Fransa - Senegal maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MetLife Stadyumu, New York City'nin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir.

Stadyum, Giants Stadyumu'nun yerine 2010 yılında açılmıştır ve NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara ev sahipliği yapmış olması nedeniyle futbol maçları düzenleme konusunda oldukça deneyimlidir.

Stadyum, bu yılın başlarında 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain'in karşılaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır.

Fransa - Senegal maçından ne beklemeli?