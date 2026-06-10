Fransa - Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Fransa - Senegal maçı 16 Haziran 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

Fransa - Senegal: İronik bir yeniden karşılaşma

2022'de ikinci olan Fransa, 16 Haziran'da Senegal ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası kampanyasına başlayacak. Bu maç, 2002'deki o ikonik karşılaşmanın rövanşı niteliğinde. O maçta Teranga Aslanları, o zamanki şampiyonu yenerek dünyayı şoke eden sürpriz bir galibiyet elde etmişti. Bu sefer, son iki turnuvada altın ve gümüş madalya kazanan Les Bleus'un yine zirveye yakın bir performans sergilemesi bekleniyor.

Fransa'nın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Bu Fransız kadrosunda nereye baksanız yıldızlar var. 1998 ve 2018 şampiyonları için kadro derinliği hiç sorun olmamıştır.

Sadece Olivier Giroud (57), Kylian Mbappe'nin Fransa için attığı 56 golden daha fazlasını attı. Real Madrid forvetinin, son zamanlarda uyluk sakatlığıyla mücadele etmesine rağmen ülkesinin kaptanlığını yapması bekleniyor. Hepimizin bildiği gibi, durdurulamaz Mbappe, 2022 finalinde Arjantin'e karşı hat-trick yapmıştı. Şimdi, PSG'den Ousmane Dembele'nin bu turnuvada ilk golünü atma zamanı olabilir. Eski Barça oyuncusu, iki Dünya Kupası'nda forma giydi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp sezon boyunca 35 gol attıktan sonra, Dembele'ye kulüp arkadaşları Desire Doué ve Bradley Barcola, Bayern'den Michael Olise ve Man City'den Rayan Cherki eşlik edecek ve korkutucu bir hücum hattı oluşturacak. Arsenal'den William Saliba'nın yetenekli dörtlü savunmayı yönetmesi bekleniyor. Didier Deschamps'ın kadrosu o kadar derin ki, Real Madrid'in oyun kurucusu Eduardo Camavinga'ya kadroda yer kalmadı.

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Senegal'in teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Suudi Arabistan'da forma giyen üçlü Sadio Mane, Kalidou Koulibaly ve Edouard Mendy, sağlam bir Senegal takımının deneyimli omurgasını oluşturuyor. Eski Liverpool forveti Mane, tartışmasız ülke tarihinin en ikonik oyuncusu olarak yine takımın talismanı olacak. Mendy kaleci olarak görev alacak ve eski Chelsea takım arkadaşı Koulibaly dörtlü savunmayı yönetecek. Ayrıca Tottenham orta saha oyuncusu Pape Sarr ve Bayern Münih forveti Nicolas Jackson'a da dikkat edin; Jackson, Chelsea'den kiralık olarak Bayern Münih'te forma giyiyor.

Mevcut teknik direktör Pape Thiaw, Aralık 2024'te uzun süredir görevde olan Aliou Cissé'nin yerine geçti ve takımı 2025 Afrika Uluslar Kupası zaferine taşıdı, ancak Teranga Aslanları protesto amacıyla sahayı terk ettiğinden maç hükmen 3-0 Fas'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

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Fransa'nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans oyuncuları: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Fransa'nın Dünya Kupası'na Giden Yolu

Fransa, Avrupa elemelerini sorunsuz bir şekilde geçerek 2025'in sonlarında UEFA D Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Senegal'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Defans oyuncuları: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Orta saha oyuncuları: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Münih).

Forvetler: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Münih), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Senegal'in Dünya Kupası'na giden yolu

Senegal, B Grubu'nu yenilgisiz lider olarak tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını garantiledi. DR Kongo ile rekabet eden Senegal, 10 maçta sadece 3 gol yedi.

Takım haberleri ve kadrolar

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, bu maç için kesinleşmiş bir muhtemel kadro açıklamadı ve mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Kadro durumu netleştikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Senegal teknik direktörü Pape Thiaw da şu aşamada kesinleşmiş bir kadro bilgisi paylaşmadı. Sakatlık, cezalı oyuncu veya tahmini ilk 11 bilgisi verilmedi. Maç yaklaştıkça en son bilgileri takip edin.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Fransa, son beş maçının dördünü kazandı. En son 8 Haziran’da Kuzey İrlanda’yı 3-1 mağlup ettiler; bu maçta Olise en dikkat çeken isim oldu. Bundan önce, 4 Haziran’da Fildişi Sahili’ne 2-1 yenilmişlerdi; bu, bu serideki tek mağlubiyetleri oldu. Ayrıca Mart ayında arka arkaya oynadıkları hazırlık maçlarında Kolombiya’yı 3-1 ve Brezilya’yı 2-1 yendiler. Bu beş maçta Fransa 10 gol attı ve 5 gol yedi.

Senegal, son beş maçından üçünü kazandı. En son 31 Mayıs'ta ABD'ye 3-2 yenildi. Bundan önce Mart ayında Gambiya'yı 3-1 ve Peru'yu 2-0 yendi. Diğer iki yenilgisi Afrika Uluslar Kupası'nda geldi; bunlardan biri Ocak ayında Fas'a 3-0 yenilmeleriydi. Senegal bu beş maçta dokuz gol attı ve yedi gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

FRA Son maç SEN 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Fransa 0 - 1 Senegal 0 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Bu iki takım, sağlanan verilerde bir kez karşılaştı. 31 Mayıs 2002'deki Dünya Kupası'nda Senegal, turnuvanın en ünlü sürprizlerinden biri olarak kabul edilen maçta Fransa'yı 1-0 yendi. Grup aşamasında alınan bu sonuç, son şampiyon olarak turnuvaya katılan Fransa'nın erken elenmesine katkıda bulundu.

Puan Durumu

Grup I'de Fransa maça birinci sırada girerken, Senegal şu anda dördüncü sırada yer alıyor.