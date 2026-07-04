Fransa, bir hayli zorlanarak Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi. Les Bleus, sürekli olarak acımasız ve kirli faullerden paçayı kurtaran Paraguay karşısında uzun süre gol bulamadı. Kylian Mbappé’nin penaltısı, Philadelphia’da nihayetinde maçı belirledi: 1-0. Fransa, çeyrek finalde Perşembe günü saat 21.00’de (Hollanda saatiyle) Fas ile karşılaşacak.

Paraguay, 32'li turda penaltı atışları sonucunda Almanya'yı eleyerek sürpriz bir galibiyet elde etmişti. Güney Amerikalılar o maçta sık sık sert ve sinsi fauller yapmıştı ve bu taktiği Fransa karşısında da tekrar uyguladılar.

Paraguay maçın başından itibaren toplu olarak geri çekildi; bu durum, forvetler Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Bradley Barcola için işleri hiç de kolaylaştırmadı. Neredeyse kırk derece sıcaklıkta oynayan oyuncular için koşullar da işleri kolaylaştırmadı.

Bu nedenle ilk büyük tehlike, devre arası molasından hemen önce, Manu Koné’nin şutunun Orlando Gil’in kalesinin üzerinden kıl payı geçmesiyle ortaya çıktı. Devre arasından hemen sonra Mbappé tehlikeli bir pozisyon yakaladı, ancak itildiğinden dolayı kafasını kaleye doğru yeterince iyi uzatamadı.

Matías Galarza’nın Mbappé’nin koluna vurmasıyla maç bir an için gerginleşti, ancak Özbekistanlı hakem Ilgiz Tantashev ve VAR bu olayı görmezden geldi. Maçın devamında hakem ekibi, Mbappé’nin kaval kemiğine yapılan faul ve Gabriel Ávalos’un Dayot Upamecano’ya yaptığı dirsek darbesini de dahil olmak üzere birçok Paraguaylı oyuncunun faulünü cezasız bıraktı.

İkinci yarıda da Fransa, Gill’in kalesine ulaşmakta zorlandı. Sonunda oyuna sonradan giren Desiré Doué’nin bir hareketi maçın gidişatını değiştirdi. Paris Saint-Germain’in forveti, Gustavo Gómez’in bacağından üzerinden geçti; bu hareketin bedelini ise Mbappé’nin gole çevirdiği penaltıyla ödedi: 1-0.

Paraguay, maçın son dakikalarında Fransa’ya zorluk çıkaracak hücum gücüne sahip değildi, ancak son dakikalarda yine de bir dizi sert faul yapmaktan geri durmadı. Fransa, bu sıcak ortamda soğukkanlılığını korudu ve artık Fas ile oynayacağı çeyrek final maçına odaklanabilir.