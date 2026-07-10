Fransa'nın yıldızları, Dünya Kupası'ndaki destansı performansının ardından Bono'ya saygılarını sundu

Fas milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’ya 2-0 yenilmesine rağmen, tecrübeli kaleci Yassine Bono, dünya sahnesinde bir kez daha dikkatleri üzerine çeken olağanüstü bir performans sergiledi; “Les Bleus” karşısında birçok kritik şutu kurtardı, Bunun üzerine, Fransız milli takımının yıldızlarından geniş çapta övgü ve takdir topladı; oyuncular, onun performansı ve Atlas Aslanları ile sergilediği olağanüstü kariyeri için coşkuyla alkışladı.

Fransız milli takımı, Fas’ı 2-0’lık ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi; Fransızların oyuna hakim olmasına rağmen, Yassine Bono adında aşılmaz bir duvarla karşılaştılar. Bono, maç boyunca takımının umutlarını canlı tuttu. En dikkat çekici anları, 25. dakikada Kylian Mbappé'nin attığı penaltıyı kurtarması ve ardından yaptığı bir dizi etkileyici kurtarışla o gece Fas kadrosunun tartışmasız en parlak yıldızı oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Fransız oyuncular, 35 yaşındaki kaleciyi tebrik etmek için “Hoppen Media” ağının mikrofonlarına koştu; “Foot Mercato” sitesinin aktardığına göre, Sevilla’daki eski takım arkadaşı Jules Koundé, duygusal sözlerle şöyle konuştu: "O harika bir kaleci ve aynı zamanda gerçekten de harika bir insan. Sevilla'da onunla üç sezon geçirdim ve o gerçekten de birinci sınıf bir kaleciydi."

Kondé sözlerine şöyle devam etti: "Kariyeri ve futbola katkıları konusunda şunu söyleyebiliriz ki, Sevilla'da 28 yaşındayken biraz geç bir dönemde ön plana çıktı, ancak Fas için yaptıkları muazzam ve son derece etkileyiciydi. O bir efsane ve büyük bir kaleci; her şeyden önce, onun insani yönünü hatırlıyorum; o bir mücevher ve harika bir insan, ona her zaman en iyisini diliyorum."

Övgüler sadece saha oyuncularıyla sınırlı kalmadı, Fransız kaleci Mike Maignan’a da uzandı. Maignan, Faslı kalecinin seviyesinden çok etkilendiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu geceki performansı mı? Açıkçası, seviyesine hiç de şaşırmadım. O seçkin bir kaleci ve gösterdiği performans sayesinde her aşamada her zaman varlığını hissettiriyor.”

Ve şöyle devam etti: “Maçtan önce, onun karşısında işlerin kolay olmayacağını biliyorduk ve o bunu bir kez daha kanıtladı (gülüyor). Ona tüm saygı ve takdirimi sunuyorum. Maçtan sonra selamlaştık ve açıkçası, sergilediği performans nedeniyle ona şapka çıkarıyorum.”