Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında kritik sınavına çıkıyor. Yalnızca çeyrek final bileti kapmakla değil, aynı zamanda Zinedine Zidane'ın önceliklerinin başında tuttuğu grup liderliğini garantilemekle ilgili karmaşık hesaplar söz konusu. Teknik direktör, Kylian Mbappé'nin hazır olduğuna dair iç rahatlatan haberler alırken, son İtalya maçında endişe verici bir sakatlık yaşayan Désiré Doué'nin durumunu hâlâ belirsizlik sarıyor.

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Désiré Doué'nin pazar akşamı Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Oyuncu, Fransa ile İtalya arasında oynanan ve San Siro'da horozların 3-1'lik galibiyetiyle sona eren maçta çenesinden sakatlanmıştı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, 69. dakikada İtalyan Davide Frattesi'nin dirsek darbesi sonucu sakatlandı. Bu darbe, tıbbi takip gerektiren ağrılar hissetmesine neden oldu ve bir sonraki maçta forma giyip giymeyeceği Fransa Milli Takımı kampında soru işaretine dönüştü.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Doué'nin İtalya karşılaşmasında aldığı darbe sonucu dişlerinden birinin sallanması nedeniyle cuma öğlen diş hekimine gitmek zorunda kaldığını ortaya koydu.

Sakatlık, Fransa Milli Takımı'nın Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda yaptığı antrenmanın başında sahada görünmesine engel olmasa da, Türkiye karşısında forma giymesi henüz kesinleşmiş değil.

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Zidane ve sağlık ekibi, özellikle teknik heyetin maçın önemi ve turnuvanın mevcut aşamasının hassasiyeti göz önünde bulundurularak oyuncunun sağlığını riske atmak istememesi nedeniyle, beklenen karşılaşmada kendisine güvenilip güvenilemeyeceğine dair nihai kararı vermeden önce oyuncunun durumunu değerlendirmeye devam ediyor.

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Mbappé, Zidane'a bir doz iyimserlik aşıladı

Buna karşılık, son antrenman, diz arka adalelerindeki sakatlık nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giymeyen Kylian Mbappé hakkında daha olumlu haberler taşıdı. Oyuncu, takımla yapılan antrenmanlara geri döndü.

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, yaklaşık 30 dakika süren antrenmanın takım halinde yapılan bölümünü tamamlamayı başardı. Ardından bir önceki günkü karşılaşmada yedek kalan oyuncular antrenmanlarına devam etti. Bu, Real Madrid'in yıldızının hazır hale gelmeye yaklaştığına dair iç rahatlatıcı bir işaretti.

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Mbappé'nin dönüşü, özellikle Fransa Milli Takımı'nın kampın başında kadrosunda belirgin bir eksiklik yaşaması nedeniyle Zidane açısından iki kat önem taşıyor. Bu da kaptanının bu zamanda geri dönmesini Türkiye karşılaşması öncesinde güçlü bir moral desteği haline getiriyor.

Antrenman yalnızca teknik ve fiziksel boyutlarla sınırlı kalmadı; Fransa'yı sarsan olayların on birinci yıl dönümünde, 13 Kasım 2015 saldırılarının kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşuna da sahne oldu.

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Ayrıca Zidane ve Mbappé, yaz yangınlarında hayatını kaybeden Gironde bölgesinden iki itfaiyecinin ailelerini ağırladı. Bu, milli takım kampının rekabet atmosferinden uzak, sosyal yönünü yansıtan insani bir jestti.

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İtalya ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 K K B K K 2 Fransa FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 K K B K K 3 Belçika BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 K K K K K 4 Türkiye TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 K K K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

Beraberlik yeterli, ama Zidane daha fazlasını istiyor

Hesap açısından bakıldığında Fransa Milli Takımı, Türkiye karşılaşmasına belirgin bir avantajla çıkıyor; zira UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için beraberlik ona yetiyor.

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Ancak bu senaryo, tur geçişini garantilese de Zidane açısından en önemli hedefi gerçekleştirmeyecek; o da grup aşamasını lider olarak tamamlamak. Bu da galibiyeti, yalnızca tur biletini almanın ötesine geçen bir gereklilik haline getiriyor.

Grup liderliğinin önemi, Fransa Milli Takımı'nı çeyrek finalde başka grupların liderlerinden biriyle karşılaşmak yerine, gruplarında ikinci sırada yer alan takımlardan biriyle karşı karşıya getirmesinde yatıyor.

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Mevcut sıralamaya göre, ikinci sırayı alma ihtimali bulunan takımlar listesinde Yunanistan, İngiltere ve Danimarka yer alıyor. Bu da Fransa'ya bir sonraki turda lider rakiplerden biriyle karşılaşmayı önleme fırsatı veriyor.

Grup liderliğinin kazanımları rakibin kimliğiyle sınırlı kalmıyor; Fransa Milli Takımı aynı zamanda çeyrek finalde rövanş maçını kendi sahasında oynamayı da garantileyecek. Bu, gidiş-dönüş sistemiyle oynanan bir eşleşmede önemli bir avantaj.

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Çeyrek final maçlarının mart ayında oynanması planlanırken, yarı final karşılaşmaları ve final maçı haziran ayında tek maç sistemiyle oynanacak.

Temkinli olmayı dayatan Doué'nin sakatlığı ile teknik heyete biraz iç rahatlığı veren Mbappé'nin dönüşü arasında Zidane, Türkiye karşılaşmasının çeyrek finale bir tur geçiş biletinden daha fazlasını taşıdığının farkında; zira bu, Fransa Milli Takımı'nın karakterini pekiştirmesi ve şampiyonluğa giden yolda belirleyici olabilecek bir avantajı ele geçirmesi için bir fırsat.