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Fransa'nın yıldızının sözleri endişeyi alevlendirdi: Mbappe'nin sakatlığı göründüğünden daha ciddi

Türkiye - Fransa
Türkiye
Fransa
UEFA Nations League A
Belçika - Fransa
Belçika
Fransa - İtalya
İtalya
M. Lacroix
K. Mbappe
Türkiye
Fransa
Belçika
İtalya

Soyunma odasında yaşananlar sıradan değildi

Fransa Milli Takımı, Zinedine Zidane dönemine Türkiye'yi tek golle geçtiği zorlu bir galibiyetle başladı; ancak zafer, Horozlar'ın kaptanı Kylian Mbappe'nin endişe verici sakatlığı pahasına geldi. Maçın tek golünü kaydeden Mbappe, sol dizinden aldığı sakatlığın etkisiyle sahayı terk etti.

Zidane, karşılaşmanın ardından Mbappe'nin uluslararası ara dönemini tamamlayamayacağı için milli takım kampından ayrılıp İspanya'ya döneceğini açıkladı. Bu durum, özellikle Real Madrid forvetinin takım için taşıdığı önem göz önüne alındığında, Fransa Milli Takımı içinde bir endişe hali yarattı.

Chelsea savunmacısı Maxence Lacroix'nın açıklamaları, oyuncuların maçın bitiminin ardından sakatlığın ciddiyetini fark ettiğini ortaya koymasıyla Mbappe'nin durumuna dair kaygıları artırdı.

Lacroix, Fransız "Foot Mercato" sitesine şunları söyledi: "Başlangıçta maça odaklanmıştık, ancak soyunma odasına vardığımızda durumun daha ciddi olduğunu anladık. Kylian'ın varlığının yokluğundan farklı olduğunu hepimiz biliyoruz, kendisine acil şifalar diliyoruz."

Chelsea savunmacısının açıklamaları, Mbappe'nin Fransa Milli Takımı içindeki etkisinin büyüklüğünü yansıtıyor. Milli takım, sakatlığın niteliğinin ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının belli olmasını beklerken, uluslararası ara dönemini kaptanı olmadan tamamlamak zorunda kalacak.



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