Sport Bild’in haberine göre, Olise’nin Fransa milli takımındaki takım arkadaşı Kylian Mbappé, geçtiğimiz Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e transfer olması için yoğun bir şekilde çaba harcadı.

Haberlere göre Mbappé, FC Bayern'in hücum oyuncusuyla yakın temas kurarak Madrid'e geçişi onun için olabildiğince cazip hale getirmeye çalıştı. Real Madrid'in süperstarı, Olise'ye "Los Blancos"ta kendisine kesinlikle ihtiyaç duyulduğunu garanti etti ve ikilinin Real Madrid formasıyla ne kadar uyumlu olacağını vurguladı.

Ayrıca 27 yaşındaki oyuncu, milli takım arkadaşına İspanya'nın başkentindeki yaşamı cazip hale getirmiş ve şehir ile yaşam koşulları hakkında övgü dolu sözler sarf etmiş. Sport-Bild'in bilgilerine göre Mbappé, yaklaşık beş haftalık Dünya Kupası turnuvası boyunca Olise'yi adeta "etkilemiş".

Aynı zamanda Mbappé, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile de görüşmüş ve ona Olise'den transfer konusunda "olumlu sinyaller" geldiğini temin etmiş. Bayern yıldızının bu çabalarında Şampiyonlar Ligi'nin merkezi bir rolü var.

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya karşı yaşanan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından Olise, her zamankinden daha fazla, mümkün olan en kısa sürede büyük bir şampiyonluk kazanmak istiyor. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun, bunu Münih ekibinin formasıyla başarabileceğine dair şüpheleri giderek artıyor. Bayern ile 2025'te çeyrek finalde, 2026'da ise Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmiş olsa da, Real Madrid'de büyük bir zafer kazanma şansını çok daha yüksek olarak değerlendiriyor.

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Michael Olise’nin FC Bayern’deki geleceği büyük bir soru işareti

Ancak henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil. Almanya’nın rekor şampiyonu, Olise’yi takımda tutmak ve 2029’a kadar süren sözleşmesini erken uzatmak konusunda hâlâ net bir kararlılık sergiliyor. Bunun için cüzdanını iyice açarak, hücum oyuncusunun yıllık maaşını tahmini 14 milyon avrodan yaklaşık 25 milyon avroya çıkarmak istiyor.

Zaten Bayern Başkanı Herbert Hainer ile Perez arasında, öncelikle ilgili kulübe haber vermeden birbirlerinin oyuncularını transfer etmemek konusunda bir anlaşma devam ediyor. Şu ana kadar Real Madrid’den FCB’ye bu yönde bir talebin iletilmediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda, spor direktörü Max Eberl, Hainer ve kulüp patronu Uli Hoeneß'in başını çektiği Münihli yetkililer, Olise'nin satılık olmadığını defalarca vurgulamıştı. Genel kanı, 200 milyon avronun üzerindeki bir teklif gelse bile Säbener Straße'de bu konuyu hiç düşünmeyecekleri yönünde. Zaten Fransız oyuncunun iş sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi bulunmuyor.

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Michael Olise yaz aylarında FC Bayern’den ayrılmak istiyor mu?

Bu nedenle Katalan gazetesi Mundo Deportivo ve daha sonra The Athletic, Real Madrid'in bu olağanüstü yetenekli oyuncuyu kadrosuna katma olasılığını kurum içinde "neredeyse imkansız" olarak değerlendirdiğini bildirdi. Bundan önce, genellikle çok iyi bilgilendirilmiş olan Fransız spor gazetesi L'Equipe'nin, Olise'nin halen devam eden Dünya Kupası sırasında takım arkadaşlarına Real Madrid'e transfer olmak istediğini itiraf ettiğine dair bir haberi gündeme gelmişti.

Sky, bu bomba haberi kısa süre sonra yalanladı ve sol ayağıyla oynayan oyuncunun Alman rekor şampiyonundan ayrılmayı planlamadığını açıkladı. Bu bilgi, menajeri tarafından da Bayern yetkililerine iletilmişti. Menajerin kelimesi kelimesine şöyle dediği aktarılıyor: "Endişelenmeyin, kalıyoruz."

Olise’nin FC Bayern için ne kadar değerli bir oyuncu olduğu ise tartışmasız. Münih ekibinde geçirdiği ilk iki sezonda 107 maçta 96 gol katkısı sağladı. Ayrıca Olise, Dünya Kupası’nda yedi asistle göz doldurdu; bu aynı zamanda bir rekor anlamına geliyor. Daha önce hiçbir oyuncu bir Dünya Kupası’nda bu kadar çok gol pası vermemişti; bu rekorun sahibi, 1970 Dünya Kupası’nda altı asistle Brezilya’nın efsanesi Pele’ydi.