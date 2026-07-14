Fransa'nın yıldızı, Dechamps'ın İspanya karşısında yaşadığı sıkıntıları daha da artırıyor... Dünya Kupası serüveni sona erdi mi?

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde bu Salı akşamı Dallas Stadyumu'nda İspanya'ya karşı 1-0 geriye düşerek yeni bir darbe aldı.

İspanya'nın ilk golü, 22. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı vuruşuyla geldi. Bu gol, La Roja'nın yıldızı Lamine Yamal'ın Les Bleus'un savunma oyuncusu Lucas Deny tarafından faul yapmasının ardından geldi.

İspanya'nın golünden sadece 8 dakika sonra, Les Bleus'un savunma oyuncusu William Saliba sakatlandı ve oyundan çıkmak istedi. Teknik direktör Didier Deschamps, onu Maxence Lacroix ile değiştirmeye karar verdi.

İspanya'nın ilk yarı boyunca neredeyse tüm oyunu domine ettiği bir ortamda, bu sakatlık Deschamps'ın önündeki zorlukları daha da artırdı.

Saliba’nın bu sakatlık nedeniyle Fransa’nın bir sonraki maçında, ister finalde ister üçüncülük maçında olsun, forma giyemeyeceği düşünülüyor.

İspanya-Fransa maçının galibi, önümüzdeki Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde İngiltere-Arjantin maçının galibi ile karşılaşacak.