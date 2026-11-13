Fransa savunması bir önemli kayıp daha yaşadı: Dayot Upamecano'nun millî takım kampından ayrıldığı açıklandı. Bayern Münihli savunmacıya, Fransa'nın İtalya karşısında hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi almasından yalnızca birkaç saat sonra kamptan ayrılma izni verildi.

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Upamecano, Uluslar Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından kadrodan ayrıldı

Fransa Milli Takımı, Upamecano'nun kişisel nedenlerle kadrodan resmen ayrıldığını doğruladı. Bayern Münihli stoperin, teknik direktör Zinedine Zidane ile doğrudan görüştükten sonra cuma günü Almanya'ya dönmesine izin verildiği, AP tarafından bildirildi.

Milano'daki yenilgi Fransa için özellikle acı vericiydi. Bu sonuç, İtalya'nın kendi sahasında Fransa'ya karşı 64 yıl sonra aldığı ilk galibiyetti. Zidane içinse yeni görevinde zorlu bir başlangıç oldu. Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine teknik direktörlük görevini devralan efsanevi eski orta saha oyuncusu, görev süresindeki ilk yenilgisini bu sonuçla aldı. Zidane, milli takımı yeniden yapılandırmaya çalışıyor.

Perşembe günkü maçta forma giyen Upamecano, mevcut milli maç arasının kalanında görev almayacak. Fransa Futbol Federasyonu, oyuncunun hemen Münih'e döndüğünü belirtti.

Savunma krizi Zidane'ın kâbusu oldu

Upamecano'nun ayrılığı, Fransa kadrosunu büyük ölçüde eksilten yokluklar zincirinin son halkası oldu. Zidane, savunma ve orta sahadaki alışılmadık derecede çok sayıda sakatlıkla başa çıkmak zorunda kaldı.

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Bu son aksilikler, milli maç arası başlamadan önce yaşanan önemli kadrodan çıkmaların ardından geldi. William Saliba, Jules Kounde ve Maxence Lacroix kadroya alınabilecek durumda değildi; bu da Fransa savunmasındaki seçenekleri son derece azalttı. Ayrıca Manu Kone, Ousmane Dembele ve Esteban Lepaul de kadroda yer almıyor.

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İtalya, Uluslar Ligi grubunda zirveye çıktı

Fransa kadrodaki eksiklerle mücadele ederken İtalya yeniden yükselişe geçti. Perşembe günü iki gol atan Inter forveti Pio Esposito, İtalya'ya tarihi galibiyeti getirdi. Bu sonuçla İtalya, A1 Grubu'nda zirveye yükseldi.

Zidane yönetimindeki taktiksel değişim henüz ilk aşamalarında olsa da etkili İtalya hücumuna karşı savunmadaki istikrar eksikliği belirgindi. İlk 11'in düzenli oyuncularından birçoğunun yokluğunda Fransa, maçın uzun bölümlerinde uyumsuz bir görüntü sergiledi.

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Mbappe, Türkiye maçında dönebilir

Fransa artık odağını pazar günü Türkiye ile oynayacağı maça çevirmeli. Takım, yeniden galibiyet almak istiyor. Yine de Fransa için bir umut var: Yıldız forvet Kylian Mbappe ilk 11'e dönebilir.

Zidane'ın grubun zirvesindeki İtalya'yla arasındaki farkın açılmasını önlemek için pazar günü kazanması artık şart. Sakatlıklar ve Upamecano'nun ayrılığı nedeniyle savunma ciddi ölçüde zayıflarken, hücum oyuncuları üstün bir performans sergileme baskısı altında olacak. Zidane'ın kadrosundaki artan eksiklerle başa çıkmak için takımını nasıl yeniden düzenleyeceği ise henüz belli değil.