Fransa'nın muhtemel kadrosu: Didier Deschamps, İspanya karşısında dikkat çekici bir değişiklik yapıyor

Manu Koné, iki maçta ilk 11’de yer aldıktan sonra Fransa milli takımında yine yedek kulübesine razı olmak zorunda kaldı. L’Équipe, Aurélien Tchouaméni’nin Dünya Kupası’nda İspanya ile oynanacak yarı final maçında ilk 11’de yer alacağını öngörüyor.

Real Madrid’in orta saha oyuncusu, Paraguay (0-1 galibiyet) ve Fas (2-0 galibiyet) maçlarında tüm süre boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, İspanya karşısında orta sahayı güçlendirmek için Tchouaméni'nin daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.

Savunma hattı yine kaleci Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba ve bu sezonun ardından Paris Saint-Germain’e transfer olacak Lucas Digne’den oluşacak.

Orta saha oyuncuları Tchouaméni ve Adrien Rabiot, Michael Olise’nin özellikle yaratıcılığına odaklanabilmesini sağlayacak.

Forvette ise Ousmane Dembélé, Désiré Doué ve Kylian Mbappé gol yükünü üstlenecek. Sonuncusu, La Roja karşısında ilk 11'de yer alacak kadar formda. Maç, saat 21:00'da (Hollanda saati) başlayacak.

Fransa'nın muhtemel kadrosu: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.