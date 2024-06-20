Avusturya karşısında burnu kırılan Kylian Mbappe'nin durumu iyiye gidiyor.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ülkesinin Avusturya ile oynadığı EURO 2024 karşılaşmasında burnu kırılan Kylian Mbappe’nin Hollanda maçında forma giyip giyemeyeceğine açıklık getirdi.

Takımla yapılan antrenmanlara katılan Mbappe’nin durumunun iyi gittiğini aktaran deneyimli teknik adam, yıldız oyuncunun durumunun maç gününde belli olacağını söyledi.

Durumu iyiye gidiyor

Fransa’nın EURO 2024’teki en büyük kozu olan Mbappe’nin turnuvanın geri kalanında maskeyle oynayacağının altını çizen Deschamps, “Büyük bir şok yaşadı ama şimdi durumu daha iyi. Dün dışarı çıkabildi ve küçük bir aktiviteye katıldı. Maskesiyle ilgili ayrıntıları bilmenize gerek yok ama maskenin nereden geldiğini bilecek kadar köstebeğinizin olduğunu düşünüyorum” dedi.



Öte yandan Mbappe’nin takım arkadaşı Antoine Griezmann da Real Madrid’in yeni transferinin durumunun iyiye gittiğini belirtirken, “Kylian çok iyi durumda, burnunda şişlik biraz daha indi. Son ana kadar nasıl hissettiğini bekleyeceğiz. Bana çok iyi durumda olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.