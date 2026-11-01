Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, gelecek cuma günü davet edilecek isimleri açıklamadan önce, çok sayıda önemli oyuncunun sakatlıklar nedeniyle yokluğunun sürmesi karşısında, bir sonraki kadrosunu belirleme sürecinde yeni bir zorlukla karşı karşıya.

Zidane, geçtiğimiz eylül ayındaki milli ara döneminde de benzer koşullarla karşılaşmış; William Saliba ve Aurélien Tchouaméni'nin yokluğuyla başa çıkmak zorunda kalmış, ardından onlara bir de kadroda yerini Leny Yoro'nun aldığı Ibrahima Konaté eklenmişti.

"Foot Mercato" ağına göre, savunmanın göbeğinde William Saliba'nın sahalara dönmesine hâlâ birkaç hafta var; ayrıca Maxence Lacroix de diz arka adalesindeki yırtık nedeniyle yok ve bu sakatlık onu yıl sonuna kadar sahalardan uzak tutabilir.

Savunma hattında üç koltuk Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet ve Ibrahima Konaté için kesinleşmiş görünüyor; dördüncü bilet ise Manchester United'da beklenen seviyeyi gösteremeyen ancak geçtiğimiz ay Fransa Milli Takımı ile dikkat çekici bir görüntü sergileyen Leny Yoro, Paris Saint-Germain ile son maçlarında ikna eden Lucas Hernández ve dün cumartesi Manchester United karşısında göze çarpan bir performans ortaya koyan Wesley Fofana arasındaki rekabete sahne oluyor.

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Sağ kanatta ise Jules Koundé'nin durumu belirsizliğini koruyor; oyuncu, ayak bileğindeki burkulma nedeniyle Barcelona'nın Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile oynadığı maçlarda forma giyememişti; bu durum, Pierre Kalulu'nun bu mevkiyi doldurmak üzere dönüşünün önünü açabilir.

Sağ kanattaki ikinci mevkiye gelince, en yakın adayın kimliğini belirlemek hâlâ zor; zira Malo Gusto'nun Chelsea ile oynama süresi azaldı ve Jonathan Clauss'un Nice ile seviyesindeki gözle görülür yükselişe rağmen, takımın geleceğe yönelik inşasını önceliklerinin başında tutan Zidane'ın kriterleriyle tam olarak örtüşmüyor.

Benjamin Pavard da sakatlık nedeniyle yok; bu mevkiyi doldurmak için ek bir seçenek olarak Andy Diouf değerlendirilebilirdi ancak Zidane ilk milli ara döneminde onu sol kanatta kullanmakta ısrar etmişti.

Dembélé ve Olise yok mu olacak?

Orta sahada ise Manu Koné'nin bir sonraki kamp tarihinden önce uyluk sakatlığından toparlanma ihtimali zayıf görünüyor; ancak Zidane, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery ve geçen cumartesi Inter karşısında oynanan ve takımının 3-1 kazandığı derbide Milan forması ile bir gol kaydetmeyi başaran Adrien Rabiot'nun yeniden hizmete girmesini bekliyor.

Eduardo Camavinga ve Lucas Da Cunha'nın kadrodaki yerlerini korumaları bekleniyor; ayrıca Zidane'ın geçtiğimiz milli ara döneminde orta sahada Rayan Cherki'ye güvenmesi, bu mevkide büyük değişiklikler yapma olasılığını azaltıyor.

Hücum hattında ise Fransız teknik adamın pek çok seçeneği var, ancak hücum oyuncularını vuran sakatlıkların çokluğu nedeniyle bazı beklenmedik isimlere başvurmak zorunda kalabilir; nitekim bir önceki kadroda Estéban Lepaul davet edilmişti.

Ousmane Dembélé hesapların dışında kalıyor; geçtiğimiz cumartesi Dortmund karşısındaki maçta sakatlanan Michael Olise'nin durumu belirsizliğini korurken, Estéban Lepaul da sol ayak bileğindeki bir sakatlıkla boğuşuyor.

Bu koşullar, son dönemde iyi bir performans sergileyen Inter Milan forveti Marcus Thuram'ın dönüşü ihtimalinin önünü açıyor; Téléfoot kanalı da onu, Zidane'ın hücumdaki yoklukları telafi etmek için elindeki seçeneklerden biri olarak gösterdi.

Buna karşılık, davet edilmesine yönelik büyük beklentiye rağmen, sakatlık nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalan Eli Junior Kroupi'nin Fransa Milli Takımı ile ilk kez boy göstermesi ertelenebilir; ancak Bournemouth forveti yavaş yavaş hazırlığını geri kazanmaya başladı ve bu hafta Leeds karşısında yalnızca 22 dakika süre aldığı maçta bir asist yapmayı başardı.