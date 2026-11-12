Fransa, Michael Olise'nin erken golüyle öne geçmesine rağmen San Siro'daki Uluslar Ligi maçını 3-1 kaybetti. Zinedine Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk yenilgisini aldı.

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Olise, Gianluigi Donnarumma'nın boşa giden pasını değerlendirerek 10. dakikada Fransa'yı öne geçirdi. Konuk ekip maçın ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ancak Nicolo Cambiaghi, Malo Gusto'yu geçip Pio Esposito'nun 26. dakikadaki beraberlik golünün hazırlayıcısı oldu. Bradley Barcola'nın şutu ise devre arasından önce direğe takıldı.

İkinci yarının başlarında Rayan Cherki'nin şutunu da Donnarumma direğe çeldi. Ardından Gusto, Cambiaghi'yi düşürerek penaltıya sebep oldu ancak Sebastiano Esposito topu dışarı gönderdi. İtalya kısa süre sonra Fransa'ya bu fırsatı kaçırmanın bedelini ödetti: Oyuna sonradan giren Federico Dimarco'nun hazırladığı pozisyonda Davide Frattesi, 63. dakikada golü attı. Dayot Upamecano'nun Antonio Vergara'ya yaptığı faulün ardından Pio Esposito, 75. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyeti perçinledi.

Topa %65 oranında sahip olan ve 18 şut çeken Fransa, buna rağmen San Siro'daki ilk yenilgisini aldı. İtalya ve Fransa, A1 Grubu'nda 10'ar puana ulaştı. İkili averajla zirvede yer alan İtalya'nın ardından Fransa, çeyrek finale çıkmak için bir puanın yeterli olduğunu bilerek pazar günü Türkiye'yi ağırlayacak.

İşte San Siro'daki Fransa oyuncu puanları...

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Kaleci ve savunma

Mike Maignan (6/10): Sebastiano Esposito'nun 28. dakikadaki ve Pio Esposito'nun ikinci yarının başlarındaki şutlarında iki iyi kurtarış yaptı. Ancak yakın mesafeden gelen iki golde de yapabileceği pek bir şey yoktu. İkinci penaltıda doğru köşeyi tahmin etse de şutun gücü karşısında çaresiz kaldı.

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Malo Gusto (4/10): Unutmak isteyeceği bir gece geçirdi. Beraberlik golünün hazırlıklarında Cambiaghi ona üstünlük sağladı ve maç boyunca zor anlar yaşattı. Gusto, 58. dakikada kanat oyuncusunu düşürerek penaltıya sebep oldu. İlk yarıdaki ortası Barcola'ya bir fırsat yaratsa da 77. dakikada yerini Sael Kumbedi'ye bıraktı.

Dayot Upamecano (5/10): İlk yarının bitimine kısa süre kala oyunu iyi okuyarak İtalya'nın kontra atağını kesti. Ancak oyuna sonradan giren Antonio Vergara'ya yaptığı düşüncesiz müdahaleyle Fransa'nın geri dönüş umutlarını bitiren penaltıya sebep oldu.

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Jeremy Jacquet (6/10): Pio Esposito'nun kontra atağını durdurduğu için 13. dakikada sarı kart gördü. Gollerin hiçbirinde doğrudan hatası yoktu. Maçın sonlarında bir duran top organizasyonunda röveşata denedi.

Adrien Truffert (6/10): Sol bekten sık sık hücuma çıktı ve ilk yarıda Cherki'ye bir şut fırsatı hazırladı. İtalya'nın tehlikeli ataklarının çoğu diğer kanattan geldi. 77. dakikada yerini Andy Diouf'a bıraktı.

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Orta saha

Adrien Rabiot (7/10): Kaptan, presiyle takımına öncülük etti. Desire Doue'nin ortasına erken dakikalarda yaptığı kafa vuruşunda Donnarumma harika bir kurtarışa imza attı. İlk yarıda geriye koşarak Riccardo Calafiori'yi müthiş bir müdahaleyle durdurdu. İtalya'nın ilk penaltıyı kazanmasından kısa süre önce bir şutunda daha kaleciye takıldı.

Lucas Da Cunha (7/10): İlk yarıda Fransa'nın en hareketli oyuncularından biriydi. Olise'nin açılış golünden kısa süre önce şutu az farkla dışarı çıktı; çok geçmeden uzaktan şansını bir kez daha denedi. İkinci yarıda Rabiot'nun pozisyonunu hazırladı ancak son bölümde Frattesi'ye yaptığı müdahale faul olarak değerlendirildi.

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Rayan Cherki (6/10): Hücum üçlüsünün arkasında oyunu yönlendirdi. İkinci yarıda Donnarumma'nın direğe çeldiği şutuyla Fransa'yı yeniden öne geçirmeye en çok yaklaşan isim oldu. Ancak zaman zaman topu ayağında fazla tuttu; ceza sahasında uygun pozisyondayken fazladan bir dokunuş yaptı. 82. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Hücum

Michael Olise (8/10): Kylian Mbappe'nin yokluğunda Fransa'nın en iyi oyuncusuydu. Donnarumma'nın hatasını değerlendirdi, bir müdahaleden sıyrılıp açılış golünü attı. Ardından Barcola'nın direğe takılan şutunun hazırlayıcısı oldu. Az farkla üstten dışarı giden bir serbest vuruş da dahil olmak üzere uzaktan çektiği şutlarla son ana kadar denemeye devam etti.

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Desire Doue (7/10): Maça hareketli başladı; erken dakikalardaki şutu yan ağlarda kaldı ve Rabiot'nun kafa vuruşuna dönüşen ortayı yaptı. İkinci yarının ortalarında Frattesi'nin dirseği ağzına geldi. Oyuna devam etti, ardından 77. dakikada yerini Senny Mayulu'ya bıraktı.

Bradley Barcola (7/10): 35. dakikada hızlı bir atak sonrası yaptığı plase vuruş direkten dönünce golü kaçırdı. Doue'nin erken dakikalardaki pozisyonunu hazırladı ve Donnarumma'yı kurtarışa zorladı. Ancak iki kez ofsayta yakalandı ve 77. dakikada yerini Junior Kroupi'ye bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Sael Kumbedi (6/10): İtalya 3-1 öndeyken Gusto'nun yerine oyuna girerek Fransa formasıyla ilk maçına çıktı.

Senny Mayulu (6/10): PSG'den takım arkadaşı Doue'nin yerine oyuna girerek ilk maçına çıktı. Maçın sonlarında Olise'nin gole yaklaştığı serbest vuruşu kazandırdı.

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Andy Diouf (5/10): 77. dakikada Truffert'in yerine girdi ancak Fransa hücumda çözüm bulamazken oyuna etki etmekte zorlandı.

Junior Kroupi (5/10): Barcola'nın yerine oyuna girerek ilk maçına çıktı. Uzatma dakikalarında Samuele Ricci'ye yaptığı sinirli müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

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Eduardo Camavinga (6/10): 82. dakikada Cherki'nin yerine girdi ve Olise'nin uzaktan çektiği bir şuta zemin hazırladı.

Zinedine Zidane (5/10): Takımı maçın ilk bölümüne hâkim olsa da İtalya'nın beraberlik golünden sonra saha içi düzenini kaybetti. Rabiot'nun 58. dakikadaki şutunun ardından 25 dakikadan uzun süre şut çekemedi. Zidane dört oyuncu değişikliğini ancak üçüncü golün ardından yaptı.