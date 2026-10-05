Fransa'nın Belçika karşısında aldığı 4-1'lik ezici galibiyet, yalnızca skorda yaşanan heyecan verici bir geri dönüşten ibaret değildi; beraberinde dikkat çeken bir dizi istatistiği de getirdi. Ousmane Dembélé için tarihi bir olumsuz seriden, Michael Olise'nin olağanüstü imzasına ve Fransa'nın komşusu Belçika karşısındaki kesintisiz galibiyet serisine kadar pek çok rakam öne çıktı.

Fransa Milli Takımı, ikinci yarıda hücumunun canlanmasının ardından geriye düştüğü maçı farklı bir galibiyete çevirdi. Zinédine Zidane ve yıldızları, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında maçın gidişatını yalnızca 14 dakika içinde değiştirmeyi başardı.

Fransız "Stats Foot" ağı, Ousmane Dembélé'nin milli takımla son 4 maçında herhangi bir gol katkısı sağlayamadığını ortaya koydu; oyuncu bu süreçte "sıfır gol ve sıfır asist" rakamına ulaştı.

Bu, oyuncunun Kasım 2023 ile Eylül 2024 arasındaki dönemden bu yana Fransa ile yaşadığı en kötü seri olarak kabul ediliyor; o dönemde de 9 maçta gol katkısı sağlayamamıştı.

Buna karşılık Michael Olise, Fransa Milli Takımı ile tarihi çıkışını sürdürdü. Fransız ağına göre Olise, "milli takım tarihinde yeni bir teknik direktörün yönetiminde ilk dört maçında gol katkısı sağlayan ilk oyuncu" oldu.

Olise bu maçlarda "4 gol ve 2 asist" ile katkı sağlayarak Zidane döneminin başında dikkat çeken varlığını teyit etti.

Ağ şunları aktardı: "Michael Olise (11 gol ve 11 asist), 1997'de Youri Djorkaeff'ten (23 gole katkı sağlamıştı: 15 gol ve 8 asist) bu yana Fransa Milli Takımı ile ilk 29 maçında 22 gole katkı sağlayan ilk oyuncu."

Ağ ayrıca şunları açıkladı: "Olise, Fransa Milli Takımı ile FIFA sıralamasında ilk on içinde yer alan takımların filelerine 4 gol attı; böylece David Trezeguet'nin rakamını (yine 4 gol) yakaladı ve Ousmane Dembélé'yi (3 gol) geride bıraktı."









Öte yandan Désiré Doué, ağları her sarstığında olağanüstü rakamlar üretmeyi sürdürüyor; zira Paris Saint-Germain'e katıldığından bu yana kulüp ve milli takımla birlikte sicili "29 galibiyete karşılık bir beraberlik veya bir mağlubiyet" oldu.

İstatistikler, Fransa'nın ilk yarı sonunda geriye düştüğü bir maçı en son "7 Ekim 2021'de Belçika karşısında" galibiyete çevirdiğini ortaya koydu.

Ayrıca 4-1'lik galibiyet, Fransa'nın Belçika karşısında tek bir maçta dört gol attığı ilk an olarak öne çıkıyor; bu durum en son 28 Haziran 1986'da Belçika'ya karşı, Dünya Kupası finallerinde yaşanmıştı.

Fransa, iki takımı bir araya getiren son 8 resmi maçın tamamını kazanarak Belçika karşısındaki resmi müsabakalardaki üstünlüğünü pekiştirdi.

İki takım arasındaki doğrudan karşılaşmaların tarihinde ilk kez Fransa, toplam galibiyet sayısında Belçika'yı geçerek 31 galibiyete karşılık 30 galibiyet rakamına ulaştı. Böylece bu son geri dönüş, Horozlar'a yalnızca üç puandan fazlasını kazandırdı.



