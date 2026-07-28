Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech, önümüzdeki dönemde Zinedine Zidane'ın Fransa ekibinin teknik direktörlüğüne getirilmesiyle ilgili görüşünü açıkladı.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, bugün salı günü, Zinedine Zidane'ın 2030 Dünya Kupası'na kadar 4 yıllığına Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildiğini duyurdu.

Zidane, 14 yıl boyunca, Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps'ın önderliğinde kalan Fransa Milli Takımı ile teknik direktörlük kariyerinde yeni bir döneme başlıyor.

Fransa Milli Takımı'nı 2004'ten 2010'a kadar çalıştıran Domenech, Zidane'ın atanmasıyla ilgili şunları söyledi: "Didier Deschamps 14 yıl boyunca hizmet etti, şimdi federasyon yönetim kurulu bir başkasını atadı. Bu konuda bir görüşüm yok. Zirveye ulaşabilecek istisnai bir kuşağın varlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'ndan beklentiler yüksek. Bir süreklilik var; çünkü kupalar kazanmaya ve başarılarını sürdürmeye can atan yetenekli bir kuşakla birlikte geliyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli takımı çalıştırmanın özü, grubun sahip olduğu en iyiyi hızlıca çıkarmaktır ve Zidane, mesajını iletmesini sağlayacak bu geçmişe, bu tecrübeye ve bu üne sahip."

"Ouest-France" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları ekledi: "Bunu deneyim kanıtlayacak, ancak başarılı olabileceğini varsayabiliriz. Ama bu, teknik direktörlükten farklı bir görev."

Şöyle devam etti: "Medyayla, ölçülü imajıyla ve oyuncularla ilişkisini nasıl yöneteceğini bilmiyorum. Sonuç alırsa, iletişim tarzı da bunu takip eder. En önemlisi iç mesajdır. Sonuçlar gelmezse, sorular gündeme gelir."

Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmanın, Zidane gibi biri için bile belirleyici bir an sayılıp sayılmadığı sorulduğunda ise şöyle açıkladı: "Bu, herkesin hayalini kurduğu görev ve herhangi bir teknik direktörün kariyerinin zirvesi. Büyük bir kulübü çalıştırmış olsan bile, Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinin ötesine geçmek zordur. Bu, en yüce hedef ve en iyi görevdir."

Domenech ile Zidane arasındaki ilişkinin, Fransız efsanenin İtalya savunmacısı Marco Materazzi'ye attığı ünlü kafa vuruşunun ardından final maçında kırmızı kart gördüğü 2006 Dünya Kupası sırasında bir miktar gerginlik yaşadığı belirtilmektedir.







