Fransa'nın eski teknik direktörü Domenech, İtalya'ya yüklendi ve Allegri'ye atıfta bulundu: "Böyle nasıl yönlerini kaybedebilirler? İtalya'nın teknik açıdan yetersizliği şaşırtıcı boyutta. Olise sönünce çöküş geliyor, futbol basit."

Fransa'nın San Siro'da İtalya'ya 3-1 yenilmesi, Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech'in içine sinmedi. Maçı sosyal medya hesaplarından canlı olarak yorumlayan Domenech, maç sonunda gelen yenilgiye rağmen İtalya'yı sert sözlerle eleştirdi. Fransa'nın yetersiz performansına da dikkat çeken teknik adam, Massimiliano Allegri sayesinde İtalya'da ünlenen bir ifadeyi kullandı.

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İTALYA'YA SERT ELEŞTİRİ - X'te (eski adıyla Twitter) oldukça aktif olan Domenech, önce San Siro'nun atmosferini ve kendisini ürperttiğini söylediği İtalya milli marşını övdü: "Liverpool'un You'll Never Walk Alone'u, Lens'in Les Corons'u ve İtalya milli marşı beni ürpertiyor. Hepsine bayılıyorum!" Ancak kısa süre sonra üslubunu değiştirdi.

İtalya, Pio Esposito'nun golüyle skoru 1-1'e getirir getirmez eski Fransa Milli Takımı teknik direktörü, beraberliği "beklenmedik" olarak nitelendirdi. Takımın hem sahaya yerleşimini hem de genel olarak oyuncu kalitesini ağır biçimde eleştirdi.

"İtalyanlar için beklenmedik bir sonuç. Takımın her hattı ne kadar da yetersiz! Ama en şaşırtıcı olan teknik seviye: En basit paslarda bile ne kadar çok hata yapılıyor, inanılır gibi değil."

FRANSA'YA DA SERT SÖZLER - Domenech, kendi milli takımını da eleştirmekten kaçınmadı. Pio Esposito'nun penaltıdan attığı ve kendisini iki gole ulaştıran 3-1'lik golün ardından yeni bir mesaj paylaştı. Bu kez, bugün Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı takımın savunmadaki sorunlarına odaklandı.

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"Bu nasıl mümkün olabilir? Bir takım bu şekilde nasıl tamamen pusulayı şaşırır? Fransa'nın savunmadaki eksikleri kendini göstermeye devam ediyor". Ancak İtalya'nın her iki kanatta değerlendirdiği büyük savunma boşlukları ve hem Jaquet'nin hem de Upamecano'nun Pio Esposito'ya karşı gevşek markajı düşünüldüğünde, bu değerlendirme aslında sahadaki gerçeklerle çelişiyordu. Bu savunma zaafı son Dünya Kupası'nda da ortaya çıkmıştı ve Zidane henüz buna çözüm bulabilmiş değil.

ALLEGRI'DEN ALINTI - Domenech'in maça ilişkin canlı yorumlarını noktalayan son mesajı ise kısa olmasına rağmen Fransa hakkındaki değerlendirmesinin en çarpıcı olanıydı. Domenech, Michael Olise'yi Fransızların maçtaki başlıca, belki de tek öne çıkan oyuncusu olarak gördü. Ancak Bayern Münihli kanat oyuncusu "sönünce" bütün takım dağıldı. Domenech de sahada gördüğü Fransa'yı anlatmak için Massimiliano Allegri'nin çok sevdiği bir sözü kullandı: "Olise sönüyor ve Fransa raydan çıkıyor. Futbol basittir." San Siro'daki nihai sonuç da bunun bir neticesiydi.