Fransa'nın efsanesi Portekizli oyuncuları ifşa etti: Ronaldo sessiz bir komploya maruz kaldı

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımının İspanya karşısında 16 turunda acı bir şekilde elenmesine rağmen, Dünya Kupası’nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Ronaldo, sahada kaldığı dakikalar boyunca hâlâ en üst seviyede performans gösterebileceğini açıkça kanıtladı ve dünya spor camiasında büyük bir övgü fırtınası kopardı.

Ancak bu seferki övgü, sadece geçici bir iltifatla kalmadı; eski Fransız yıldız Yuri Gorkayev'in ağzından, Portekizli oyunculara yönelik sert bir saldırıya dönüştü.

"AS" gazetesi, Gorkayev’in RMC radyosuna yaptığı açıklamaları yayınladı; Gorkayev, Portekizli oyuncuları sahada Ronaldo’yu dışladıklarıyla suçladı.

Eski Fransız yıldız, “Ronaldo gibi bir oyuncuyu kadroya çağırmaya karar verdiğinizde, takımın taktik stratejisi tamamen ona hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır; ancak bu turnuvada bunu hiç görmedik” dedi.

Devamında, “Dón’un takım arkadaşları tarafından kasıtlı bir dışlanma ve sessiz bir komploya maruz kaldığı açıktı; kimse ona belirleyici paslar vermedi ve ideal hücum pozisyonlarına girmesi engellendi” dedi.

Gorkayev, “Herkes Cristiano’nun kim olduğunu bilir ve yıllardır izlediği oyun tarzı değişmedi. Ondan ne bekliyorlardı ki? Birdenbire futbol stilini değiştirmesini mi bekliyorlardı? Denklem çok basit: Ya onu kadroya almazsınız ya da onu sahaya sürmeye karar verirseniz sistemi onun etrafında kurarsınız” diye vurguladı.

Gorkayev’in eleştirileri taktiksel boyutta kalmadı, psikolojik yönü ve takımın karakterini de kapsayacak şekilde genişledi; Ronaldo’ya başarısızlığın yükünü tek başına yüklemeye yönelik haksız girişimler olduğunu belirtti.

“Portekiz milli takımında, sahip olduğu yeteneklere rağmen hoşuma gitmeyen şey, herkesin sorumluluğu Cristiano’ya yükler gibi görünmesiydi. Bir noktada, Vitinha, Bruno Fernandes ve diğer oyuncular da sorumluluklarını üstlenmeliydi. Cristiano’nun her şeyi yapmasını bekleyemezsiniz. Fark yaratması gereken tek kişi o değil.”