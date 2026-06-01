"Fransa'nın Dünya Kupası yolunda sorunlar mı var? Önemli bir oyuncu birkaç hafta sahalardan uzak kalabilir"

Foot Mercato'ya göre William Saliba sakatlandı. Arsenal'in savunma oyuncusu bu nedenle birkaç hafta sahalardan uzak kalabilir ve bu durum Dünya Kupası'na katılımını tehlikeye atabilir.

Sorunlar, geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde başladı. Arsenal, penaltı atışları sonucunda Paris Saint-Germain'e yenildi. Saliba zaten yüzde yüz formda değildi, ancak buna rağmen uzatmalar da dahil olmak üzere maçın tamamında sahada kaldı. Haberde, bu durumun sakatlığını daha da ağırlaştırmış olabileceği belirtiliyor.

Sakatlığın tam olarak ne olduğu henüz belli değil. Ancak 24 yaşındaki savunma oyuncusunun durumu, Fransız Futbol Federasyonu (FFF) içinde endişe yaratıyor.

Bunun sebebi var. 31 kez milli olan oyuncu, son yıllarda Didier Deschamps'ın takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Geçen Dünya Kupası'nda yedek oyuncuydu, ancak o zamandan beri neredeyse her zaman ilk 11'de yer alıyor.

Bu durumda soru, onun yerine kimin geçeceği ve Dayot Upamecano'nun yanında kim oynayacağı. Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández ve Jules Koundé bu pozisyonu doldurabilir.

Fransa, Senegal, Norveç ve Irak ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. İlk grup maçı 16 Haziran'da Senegal ile oynanacak. Deschamps'ın o maçta Saliba'yı kadroya alıp almayacağı ise henüz belli değil.