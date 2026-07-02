Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanma şansı, Arjantin’inkinin iki katı… ve Brezilya’nınkinin üç katı

Spor verileri ve istatistikleri konusunda uzmanlaşmış İngiliz şirketi "Opta", Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için favori listesinin başında yer aldığını açıkladı. Şirket, Fransa'ya şampiyonluk için %30,12'lik bir oran vererek, en yakın rakiplerinden büyük bir farkla önde olduğunu belirtti.

Opta’nın süper bilgisayarı tarafından yapılan simülasyona göre, Arjantin milli takımı %14,76 ile ikinci sırada yer alırken, onu %12,03 ile İspanya, ardından %9,15 ile İngiltere izledi. Brezilya ise sadece %9,04 ile beşinci sırada yer aldı; bu oran, Fransa milli takımının şansının yaklaşık üçte birine denk geliyor.

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"Opta", modelinin turnuvadaki tüm maçlar için 25 binden fazla simülasyona dayandığını ve tahminlerin her gol ve sonuçtan sonra, takımların geçmiş ve güncel performanslarının yanı sıra rakiplerin gücü ve maç sonuçlarının olasılıkları temel alınarak güncellendiğini açıkladı.

Fransa'nın favori gösterilmesinin nedeni, takımın turnuvada şu ana kadar sergilediği performans; takım henüz hiçbir mağlubiyet yaşamadı, Ayrıca oynadığı her maçta en az 3 gol attı. Takımı, bu turnuvada 6 gol atan Kylian Mbappé'nin liderliğinde, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 18'e yükseltti ve 19 golle kayıtlı olan Lionel Messi'nin tarihi rekoruna yaklaşıyor.

Fransa, şu anda son 16 turunda Paraguay ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçın galibi, çeyrek finalde Fas ile Kanada arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.