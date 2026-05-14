Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Real Madrid'li oyuncu sürpriz bir şekilde kadroda yer almadı

Didier Deschamps, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası için Fransa kadrosunu açıkladı. Dikkat çeken bir isim ise Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın kadroda yer almaması.

Camavinga, bu sezon kulübünde her zaman ilk 11'de yer almayı garantileyemedi. Bu sezon oynadığı 41 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Camavinga, bu sezon şu ana kadar 2 gol ve 1 asist kaydetti.

23 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, Fransa milli takımında 29 kez forma giydi. Mart sonundaki son milli maç döneminde kadroda yer almıştı; hatta Kolombiya maçında (3-1 galibiyet) oyuna sonradan girmişti. Yine de Deschamps onu kadroya almamaya karar verdi.

Kadroda yer almayan bir diğer tanınmış isim ise 32 kez milli olan Randal Kolo Muani. Tottenham Hotspur'un forveti de Mart ayı sonunda Kolombiya maçında oyuna girmişti, ancak önümüzdeki yaz kadroda yer almayacak.

Seçilen dikkat çekici isimler arasında Jean-Philippe Mateta, Robin Risser ve Maxence Lacroix bulunuyor. İlk adı geçen oyuncu, geçen yıl Ekim ayında 28 yaşında milli takımdaki ilk maçına çıktı ve şu ana kadar Fransa için üç maçta forma giydi.

RC Lens'in 21 yaşındaki kalecisi Risser, daha önce Fransa milli takımına hiç çağrılmamıştı. Crystal Palace'ın savunma oyuncusu Lacroix (26) ise Mart ayı sonunda ilk kez milli takımda forma giydi ve şimdi ikinci kez Fransa kadrosunda yer alıyor.

Fransa için Dünya Kupası 16 Haziran'da Senegal ile oynanacak maçla başlayacak. Ardından Fransızlar grup aşamasında Irak (22 Haziran) ve Norveç (26 Haziran) ile de karşılaşacak.