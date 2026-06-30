2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken Fransa taraftarları, üçüncü kez kupayı kaldırma ve üst üste üçüncü finaline çıkma şansı konusunda anlaşılır şekilde iyimserdi.

Grup aşamasındaki performanslar da bu iyimserliği destekledi. Fransa, Senegal, Irak ve Norveç karşısında oynadığı üç maçı da kazanarak Son 32 Turu'nda İsveç ile eşleşti. GOAL, Didier Deschamps'ın takımını şimdi ile 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali arasında bekleyen yolu ve zafere giden yolda karşılaşabileceği rakipleri sizler için gösteriyor.

Fransa'nın olası eşleşme yolunu haritalandırmak, dünya futbolunun zirvesine ulaşmak için gereken taktiksel esnekliği ve kadro derinliğini ortaya koyuyor. Turnuva eşleşmesi tahminlerinizi test etmeyi veya tek maçlık bahisler yapmayı planlıyorsanız, artırılmış bakiye size ekstra hareket alanı sağlar. Aktif 1xbet promosyon kodunu etkinleştirmek için adım adım rehberimizi inceleyin.

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası sonuçları ve yaklaşan maçları

Tarih Maç Stadyum Nihai skor / Biletler 16 Haziran Salı Fransa vs Senegal MetLife Stadium, NJ Fransa 3-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Fransa vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Fransa 3-0 kazandı 26 Haziran Cuma Norveç vs Fransa Gillette Stadium, Foxborough Fransa 4-1 kazandı 30 Haziran Salı Fransa vs İsveç, MetLife Stadium, NJ Biletler

Fransa'nın Dünya Kupası zaferine giden olası yolu

2022 finalistinin İsveç'i elemesi halinde, 4 Temmuz Cumartesi günü Philadelphia'da Son 16 Turu'nda Paraguay ile karşılaşması bekleniyor. Bu eşleşmeyi de geçmeleri durumunda çeyrek finaldeki rakipleri Kanada ile Fas arasındaki maçın galibi olacak. Olası son sekiz eşleşmesi 9 Temmuz'da Boston'da oynanacak.

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Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bilet satışlarında mevcut durum şöyle:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemler. Bu, doğrudan FIFA'dan satın almak için son pencere.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların onaylı biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platform. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacak.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar ayrıca StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar, talebin yüksek olduğu eleme maçları için çoğu zaman en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Fransa Dünya Kupası biletleri: Ne kadar tutuyor?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup aşaması biletleri 60 $'a kadar düşerken (belirli Taraftar Kategorileri için), Final biletlerinin fiyatı 6.730 $'a kadar çıkabiliyor.

Aşağıda mevcut turnuva aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer alıyor:

Kategori Grup aşaması Son 32 Turu - Çeyrek finaller Yarı finaller ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans oyuncuları: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).