2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına yaklaşırken, Fransa taraftarları üçüncü şampiyonluklarını kazanma ve üst üste üçüncü kez finale yükselme şansları konusunda anlaşılır bir şekilde iyimser davranıyorlar.

Grup aşamasındaki performansları da bu iyimserliği haklı çıkardı. Les Bleus, Senegal, Irak ve Norveç'e karşı oynadığı üç maçı da kazanarak, 32'li turda İsveç ile karşılaşmaya hak kazandı. GOAL, Didier Deschamps'ın takımını 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar bekleyen yolu ve zafer yolunda kimlerle karşılaşabileceklerini sizlere gösterecek.

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih Maç Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal MetLife Stadyumu, NJ Fransa 3-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Fransa 3-0 kazandı 26 Haziran Cuma Norveç - Fransa Gillette Stadyumu, Foxborough Fransa 4-1 kazandı 30 Haziran Salı Fransa - İsveç, MetLife Stadyumu, NJ Biletler

Fransa'nın Dünya Kupası zaferine giden olası yolu

2022 Dünya Kupası ikincisi Fransa, İsveç'i geçerse, 4 Temmuz Cumartesi günü Philadelphia'da 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak. Bu maçı da başarıyla geçerse, çeyrek finaldeki rakibi Kanada ile Fas arasındaki maçın galibi olacak. Bu potansiyel çeyrek final maçı, 9 Temmuz'da Boston'da oynanacak.

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Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam ediyor ve ilk gelen ilk alır esasına göre işliyor. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsat.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Fransa Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Fransa Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans oyuncuları: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milano).