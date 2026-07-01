Fransa’nın dünya çapındaki yıldızı bu işten bıktığını gösteriyor ve Deschamps’a net bir mesaj veriyor

Rayan Cherki, Fransa’da tartışma yarattı. Manchester City’nin orta saha oyuncusu, Salı akşamı İsveç ile oynanan eleme maçında yine ilk 11’de yer alamadı ve maçın ardından memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, İsveç maçı öncesinde iki sürpriz hamle yaptı. Theo Hernández'in yerine sol bekte Lucas Digne forma giydi. Desiree Doué'nin yerine ise Bradley Barcola oynadı.

Bu da Deschamps’ın yine ilk 11’de Cherki’ye yer ayırmadığı anlamına geliyordu. Yaratıcı oyuncu, şu ana kadar her seferinde oyuna sonradan girerek yetinmek zorunda kaldı.

Bu dört oyuna sonradan girişinde ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Maçtan sonra Deschamps, 3-0'lık galibiyet için oyuncusunu tebrik etmeye çalıştı, ancak Cherki pek istekli değildi.

Görüntülerde, milli takım teknik direktörü orta daireye doğru ona doğru yürürken, oyuncunun Deschamps’tan yüzünü çevirip onu tamamen görmezden geldiği görülüyor.

Böylece Fransa, İsveç’i oldukça kolay bir şekilde eledi. Dünya Kupası’nın bir sonraki turunda Paraguay ile karşılaşacak. Fransızlar bu engeli aşmayı başarırsa, bir sonraki maçta Fas veya Kanada ile karşılaşacaklar.







