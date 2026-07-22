Efsane isim Zinedine Zidane, Didier Deschamps'ın halefi olarak Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü devralmaya yaklaştı. Basında çıkan haberler, Fransa Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde onun Fransa teknik direktörü olarak atandığını resmen açıklamaya hazırlandığını ortaya koydu.

L'Equipe gazetesine göre, Fransa Federasyonu iki taraf arasında aylar süren istişareler ve koordinasyonun ardından Zidane döneminin başlangıcını açıklamak için önümüzdeki salı gününü olası tarih olarak belirledi. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, milli takımın başına dört yıllık bir sözleşmeyle geçecek.

Gazete, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun geçtiğimiz dönemde spor projesine son rötuşları yapmak ve ayrıca yeni teknik ekibin oluşumunu görüşmek amacıyla Zidane ile bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini ekledi.

Fransa Federasyonu, Didier Deschamps'ın milli takımla 14 yıl süren kariyerinin sona ermesinin ardından onun onuruna özel bir tören düzenlemeyi umuyordu; ancak habere göre tecrübeli teknik direktör bu törenin yapılması yönünde bir istek göstermedi.

Deschamps, Fransa Milli Takımı'yla uzun kariyerini, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda dördüncülükle noktaladı.

Zizou'nun Fransa ile ilk çıkışı ne zaman olacak?

Resmi açıklamanın ardından Zidane'ı tanıtmak için bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor; bu toplantının daha sonraki bir tarihte yapılması muhtemel olsa da, Fransa Federasyonu koridorlarında açıklama töreninin son rötuşlarını yapmak için yoğun bir hazırlık yaşanıyor.

L'Equipe, ağustos ayında bir önceki ekibe kıyasla geniş çaplı değişikliklere uğrayacak olan yeni teknik ekibin oluşumunun tamamlanacağına, bazı üyelerin ise görevlerine eylül başında başlayacağına dikkat çekti.

Zidane, Fransa Milli Takımı'yla yolculuğuna önümüzdeki milli ara döneminde başlayacak. Fransa'yı UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç bekliyor: 25 Eylül'de Türkiye, aynı ayın 28'inde Belçika, ardından 2 Ekim'de İtalya ve son olarak 5 Ekim'de yeniden Belçika.

Zidane, kariyeri boyunca Real Madrid ile üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupayla taçlandığı ve dikkat çekici başarılar elde ettiği dönemin ardından, bir milli takımla ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.

2021'de Real Madrid'deki ikinci döneminin sona ermesinin ardından çok sayıda teklif almasına rağmen, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne atanmayı bekleyerek tüm teklifleri reddetmişti.

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