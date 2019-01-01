Fransa Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ve ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

'dan Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. 'den Kylian Mbappe, 'dan Antoine Griezmann ve 'den N'Golo Kante gibi önemli isimler ise aday kadroda yer aldı.

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda'ya 11 Ekim'de konuk olacak Fransa, 14 Ekim'de ise Türkiye'yi ağırlayacak.

Türkiye, Arnavutluk, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu'nda mücadele eden Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola ( ), Hugo Lloris ( ), Steve Mandanda (Olympique )

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Defans: Lucas Digne ( ), Kurt Zouma (Chelsea), Leo Dubois (Olympique ), Clement Lenglet (Barcelona), Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ( ), Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi ( ), Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Wissam Ben Yedder ( ), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Thomas Lemar ( ), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Jonathan Ikone ( ).