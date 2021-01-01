Fransa Milli Takımı'na dönen Benzema geçmişe sünger çekti

Fransa Milli Takımı'na geri dönen Karim Benzema, takımdan uzak kaldığı dönemde yaptığı açıklamaları geride bıraktıklarını söyledi.

Didier Deschamps tarafından altı yıllık aranın ardından yeniden milli takıma davet edilen Fransız yıldız Karim Benzema, eski takım arkadaşlarına uyum konusunda problem yaşamayacağını söyledi.

Benzema, kendisinin yokluğunda Fransa'nın bir numaralı santrforu olan Olivier Giroud ile bir problem yaşamayacağının altını çizdi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl sosyal medyada Didier Deschamps'ın tercihi doğrultusunda kendisini Giroud ile kıyaslaması istenen bir soruya ilginç bir cevap veren Real Madrid'in golcüsü, "Bir Formula 1 arabasını go-kart aracıyla kıyaslayamazsınız" diyerek Giroud ile kıyaslanmayacak kadar iyi olduğunu belirtmişti.

Bu ifadesine rağmen Giroud ile herhangi bir kişisel problemi olmadığını söyleyen Benzema, takımının Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde Giroud ile karşılaştığını ve sohbet ettiklerini söyledi.

Deschamps ile arasındakiler

Mathieu Valbuena'ya yapılan seks kaseti şantajında adının geçmesi sonrasında Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edilmeyen ve teknik direktör Deschamps'ı ırkçı saldırılara boyun eğmekle itham eden Benzema, hocasıyla arasındaki buzları da eritmiş gibi görünüyor:

"Deschamps ile bir araya geldik. Gerçekten sessiz bir andı. Tartışmak ve içimizdekileri dökmek için birbirimize söyleyecek çok şeyimizin olduğunu görmek bize iyi geldi.

"Onunla her zaman iyi anlaştım. Üç dakika sonra aramızdaki her şey normale döndü. Şimdi ülkemle bir kupa kazanmak istiyorum ve rüyam Euro 2020. Sahip olduğumuz kadro bunu başarabilecek güçte."

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