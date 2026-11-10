Zinedine Zidane, Fransa milli takım kampında yeni bir darbe aldı. Fransa Futbol Federasyonu, Aurelien Tchouameni'nin sakatlığı nedeniyle İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi'ndeki iki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Böylece oyuncu, son birkaç saat içinde "Horozlar"ın kadrosundan ayrılan üçüncü futbolcu oldu.

Milli orta saha oyuncusunun kadro dışı bırakılması kararı, kasık bölgesinde yaşadığı ve bugün salı günü antrenman seansını tamamlamasına engel olan sakatlığın ardından geldi. Oyuncu, kulübü Real Madrid'e dönecek.

Fransa Futbol Federasyonu, resmi açıklamasında Tchouameni'nin Clairefontaine merkezine geldiği andan itibaren kas ağrıları hissettiğini belirtti. Milli takımın sağlık ekibinin, oyuncuyla koordineli bir şekilde ve Real Madrid doktorlarıyla iletişime geçtikten sonra onu kulübüne geri göndermeye karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncu, Clairefontaine'e geldiği andan itibaren bu ağrıları hissediyor. Tıbbi geçmişi göz önünde bulundurularak ve birkaç dakika önce Real Madrid doktorlarıyla yapılan istişarenin ardından, Fransa milli takımının sağlık ekibi, oyuncuyla mutabık kalarak onu kulübüne geri göndermeye karar verdi. Yarın Madrid'e gitmeden önce geceyi grupla birlikte geçirecek."

Fransa Federasyonu, Tchouameni'nin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına dair beklenen süreyi açıklamadı.

Açıklamada, Zidane'ın kamp süresince Tchouameni'nin yerine bir oyuncu çağırmama kararı aldığı belirtildi. Bu durum, son birkaç saat içinde Pierre Kalulu ve Marcus Thuram'ın kadro dışı bırakılmasının ardından yaşananların aksine gerçekleşti; zira onların yerine sırasıyla Sael Kumbedi ve Junior Kroupi çağrılmıştı.

Mevcut sakatlık, Tchouameni'nin son Dünya Kupası'nda yaşadığı ve geçtiğimiz eylül ayında Fransa milli takım kampından uzak kalmasına neden olan aynı fiziksel sorunun bir devamı niteliğinde. Oyuncu, mevcut milli ara döneminde kadroya geri dönmüştü.

Fransa milli takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında öbür gün perşembe günü İtalya ile karşılaşacak, ardından pazar günü Türkiye'yi konuk edecek.