Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü koltuğundaki olumlu başlangıcına rağmen, kamp içinde görünen sakinlik perde arkasındaki gerçek atmosferi yansıtmıyor. Basında çıkan haberler, bir dizi organizasyonel krize ve iç anlaşmazlığa dair ortaya koydukları bilgilerle, bu gerginliklerin idari ekip üyeleri arasında sözlü atışmalara kadar vardığını, hatta yetkililerden birinin meslektaşıyla yaşadığı anlaşmazlıkların tırmanması sonrası hastalık iznine ayrıldığını gösterdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin "L'Équipe" gazetesine dayandırdığı habere göre, Zidane'ın görevinin ilk ayları, takımın onun yönetiminde elde ettiği iyi sonuçlara —ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik— rağmen iç karışıklıklara sahne oldu.

Fransa Milli Takımı, oyuncuların bugün pazartesi günü Clairefontaine tesislerine gelmesinin ardından yeni milli ara dönemine hazırlanıyor. Perşembe akşamı İtalya ile karşılaşacak takım, ardından Belçika ile oynayacak. Zidane bu kampı takımı geliştirmeye devam etmek ve teknik fikirlerini oturtmak için değerlendirmeyi umuyor; özellikle de başta Pablo Pagis ve Saël Kumbedi olmak üzere bir dizi yeni ismin katılımıyla.

Ancak "L'Équipe" gazetesi, perde arkasında bambaşka bir atmosfere dikkat çekerek, sorunların yalnızca sonuçlar ya da teknik yönlerle ilgili olmadığını, bazı organizasyonel dosyaların ve milli takım içindeki personel işlerinin yönetim şekline kadar uzandığını belirtti.

Geçtiğimiz eylül ayındaki milli ara dönemi, bir dizi utanç verici organizasyonel hataya sahne olmuştu; bunların en dikkat çekeni, Belçika maçındaki çorap vakasıydı. Bu olay maçın başlamasının gecikmesine ve Fransa Futbol Federasyonu'na yönetmeliklere uygun olmayan renkte bağcık kullanılması nedeniyle 10 bin euro para cezası verilmesine yol açtı.

O dönem, kafa karışıklığı yaratan başka olaylara da sahne oldu. İki milli takım sahaya çıktıktan sonra Kylian Mbappé Türk bayrağını tek başına tutar vaziyette görüntülendi. Michael Olise, İtalya maçında iki milli marş çalındıktan sonra sahada bırakılan ısınma tabağını kaldırmak zorunda kaldı. Zidane ise İzmit'te Fransa milli marşının başlangıcını duyamadı.

Krizler kameralar önünde yaşanan hatalarla da sınırlı kalmadı. L'Équipe, iki malzeme sorumlusu arasında sert bir anlaşmazlığın yaşandığını ve bunun şiddetli bir sözlü atışmaya dönüşerek birinin hastalık iznine ayrılmasına yol açtığını ortaya koydu.

Söz konusu kişiler, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki görevinin ardından terfi ettirilen A takım malzeme sorumlusu Bastien Giray ile gazetenin, Fabien Barthez ile olan güçlü ilişkisinin idari görevine atanmasını kolaylaştırmada rol oynadığını belirttiği Kamel Lahlouh.

Habere göre, ilk toplantılarında iki taraf arasında sert bir sözlü atışma patlak verdi ve gerginlik, Giray'ın meslektaşının kendisine fiziksel saldırıda bulunmak üzere olduğunu hissettiği bir noktaya ulaştı. Bu da onu olayı yetkililere bildirmeye sevk etti.

İddiaların ciddiyetine rağmen, gazetenin aktardığına göre krizi kontrol altına almak için kararlı bir müdahalede bulunulmadı. Bu durum, üstlerinin Zidane'a yakın bazı kişileri kızdırmaktan çekinerek net bir tavır almaktan kaçındığını düşünen Giray'ın rahatsızlığına yol açtı; kendisi daha sonra hastalık iznine ayrıldı.

Kasım kampı boyunca Giray'ın yokluğunu, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Julien Mimito dolduracak.

Fransa Federasyonu'nda yeniden yapılanma

İdari değişiklikler Fransa Futbol Federasyonu içindeki başka dosyalara da uzandı. Federasyon, takım menajeri Laurent Georges'a yardımcı aramak için iç ilan yayımladı; aynı zamanda, Mohamed Senhaji'ye yöneltilen suçlamaların ardından güvenlik sorumlusu pozisyonunu yeniden düzenlemeye hazırlanıyor.

Bu gelişmeler, dünyanın en önde gelen futbol yıldızlarından oluşan bir seçkiyi barındıran, ancak yalnızca yeşil sahayla ilgili olmayan zorluklarla karşı karşıya bulunan Fransa Milli Takımı'ndaki yönetim ve organizasyon mekanizmalarıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor.

Zidane'ın umut vadeden başlangıcı ile peş peşe ortaya çıkan perde arkası karışıklıklar arasında, Fransız teknik direktörün görevi rekabet edebilecek bir takım kurmaktan daha büyük görünüyor. Zira kendisinden, milli takım kampı içindeki odağı dağıtmakla tehdit eden anlaşmazlıklardan uzak, istikrarlı bir ortamda çalışması da beklenecek.