Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından yaşanan olumlu başlangıca rağmen, kamp içindeki görünürdeki sükûnet perde arkasındaki havayı yansıtmıyor. Basında çıkan haberler, yönetim ekibi mensupları arasında sözlü tartışmalara kadar varan bir dizi organizasyonel kriz ve iç anlaşmazlığı gözler önüne serdi; hatta bir yetkili, meslektaşıyla yaşanan anlaşmazlıkların tırmanması üzerine hastalık izni aldı.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin "L'Équipe" gazetesine dayandırdığı habere göre, Zidane'ın görev süresinin ilk ayları, takımın onun yönetiminde elde ettiği iyi sonuçlara rağmen iç karışıklıklara sahne oldu. Takım, ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Fransa Milli Takımı, oyuncuların bugün pazartesi Clairefontaine tesislerine gelmesinin ardından yeni milli ara dönemine hazırlanıyor. Takım, perşembe akşamı İtalya ile karşılaşacak, ardından Belçika ile oynayacak. Zidane, bu kampı takımı geliştirmeye devam etmek ve teknik fikirlerini kökleştirmek için kullanmayı umuyor; özellikle de başta Pablo Pagis ve Sael Kumbedi olmak üzere bir dizi yeni ismin katılımıyla.

Ancak "L'Équipe" gazetesi, perde arkasında bambaşka bir havaya dikkat çekerek, sorunların yalnızca sonuçlar veya teknik yönlerle ilgili olmadığını, bunun yanı sıra bazı organizasyonel dosyaların ve milli takım içindeki çalışanların işlerinin yönetim biçimine kadar uzandığını belirtti.

Geçtiğimiz eylül ayındaki milli ara dönemi, bir dizi utanç verici organizasyonel hataya sahne olmuştu. Bunların en dikkat çekeni, Belçika maçındaki çorap olayıydı; bu olay maçın başlamasının gecikmesine yol açmış ve Fransa Futbol Federasyonu'na, yönetmeliğe uymayan renkte bir bant kullanılması nedeniyle 10 bin euro para cezası kesilmesine neden olmuştu.

Söz konusu dönem, kafa karışıklığına yol açan başka olaylara da sahne oldu. İki milli takım sahaya çıktıktan sonra Kylian Mbappé tek başına Türk bayrağını tutarken görüldü; Michael Olise, İtalya maçında iki ulusal marşın çalınmasının ardından sahaya bırakılmış olan ısınma takımını kaldırmak zorunda kaldı; Zidane ise İzmit'te Fransa ulusal marşının başlangıcını duyamadı.

Krizler, kameralar önünde yaşanan hatalarla sınırlı kalmadı. L'Équipe, ekipmandan sorumlu iki yetkili arasında sert bir anlaşmazlığın yaşandığını, bunun şiddetli bir sözlü tartışmaya dönüştüğünü ve bu durumun yetkililerden birini hastalık izni almaya ittiğini ortaya koydu.

Söz konusu kişiler, Fransa U21 Milli Takımı'ndaki görevinin ardından terfi ettirilen A takım ekipman sorumlusu Bastien Giray ile, gazetenin Fabien Barthez ile olan güçlü ilişkisinin idari görevine atanmasını kolaylaştırmada rol oynadığını belirttiği Kamel Lahlou.

Habere göre, iki taraf arasında ilk görüşmelerinde sert bir sözlü tartışma patlak verdi ve gerilim, Giray'ın meslektaşının kendisine fiziksel olarak saldırmak üzere olduğunu hissettiği bir noktaya ulaştı; bu da onu olayı yetkililere bildirmeye sevk etti.

Suçlamaların ciddiyetine rağmen, gazetenin aktardığına göre krizi yatıştırmak için kesin bir müdahale gerçekleşmedi. Bu durum, üstlerinin Zidane'a yakın bazı kişileri kızdırmaktan çekinerek net bir tavır almaktan kaçındığını düşünen Giray'ın rahatsızlığına yol açtı; Giray daha sonra hastalık izni aldı.

Bu kasım kampı boyunca, Fransa U21 Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Julien Mimicito, Giray'ın yokluğunu telafi etme görevini üstlenecek.

Fransa Federasyonu içinde yeniden yapılanma

İdari değişiklikler, Fransa Futbol Federasyonu içindeki başka dosyalara da uzandı. Federasyon, takım direktörü Laurent Georges'a bir yardımcı aramak üzere iç ilan yayımladı; bununla eş zamanlı olarak, Mohamed Senhaji'ye yöneltilen suçlamaların ardından güvenlik sorumlusu pozisyonunu yeniden düzenlemeye hazırlanıyor.

Bu gelişmeler, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından oluşan bir seçkiyi barındıran, ancak yalnızca yeşil sahayla ilgili olmayan zorluklarla yüzleşen Fransa Milli Takımı'ndaki yönetim ve organizasyon mekanizmaları üzerine soru işaretleri koyuyor.

Zidane'ın umut vadeden başlangıcı ile perde arkasında birbiri ardına ortaya çıkan karışıklıklar arasında, Fransız teknik adamın görevi yalnızca rekabet edebilecek bir takım kurmaktan daha büyük görünüyor; zira kendisinden, Fransa kampı içinde dikkatin dağılmasını tehdit eden anlaşmazlıklardan uzak, istikrarlı bir ortamda çalışması da beklenecek.