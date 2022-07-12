Fransa Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası

Fransız kadın futbolcuların, futboldaki başarılarına göz atalım.

Fransa kadın milli takımı 1920'den bu yana çeşitli etkinliklerde müsabakalara katılsa da Fransız Futbol Federasyonu'nun 1970 senesinde kadın milli takımını resmen tanımasıyla birlikte zamanla bugünkü halini aldı.

Ekip ilk resmi uluslararası maçını 19 Nisan 1971 tarihinde Hollanda'ya karşı oynadı.

Fransa Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar

Fransa kadın milli futbol takımının adından en çok söz ettirdiği dönem 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele edilen grupta 10 maçta tam 50 gol atması ve hiç gol yememesi oldu. Böylelikle tüm maçlarını kazanarak Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler.

2011 FIFA Dünya Kupası gruplarında Nijerya ve Kanada'yı mağlup ederken, ev sahibi Almanya'ya mağlup olan Fransızlar grubu ikinci sırada bitirerek çeyrek finalde İngiltere'yi penaltılarda elediler. Yarı finalde ABD'ye elenen Fransızlar bu turnuvadaki performanslarıyla zorlu bir rakip olduklarını gösterdiler.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda ilk kez Fransız kadın milli futbol takımı boy gösterdi. Burada kazandığı dördüncülük, en önemli başarılarından biri sayılıyor.

Ekip, İsveç'te düzenlenen UEFA Kadınlar Euro 2013'te İspanya, İngiltere ve Rusya gibi rakipleri ard arda geçerek adından söz ettirmeyi başardı. Çeyrek finaldeki penaltı atışlarında Danimarka'ya elenseler de turnuvadaki en tehlikeli rakiplerden olarak görülüyorlardı.

2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyonluğun favori adaylarından gösterilen Fransız kadın milli takımı, İngiltere, Meksika ve Kolombiya grubundan çıkarak Almanya'yla karşılaştı. Maçı domine etmesine rağmen galip gelen taraf olamadı.

Çeyrek finalde elenme kâbusu UEFA Kadınlar Euro 2017'de de devam etti ve İngiltere'ye çeyrek finalde elendi.

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ev sahibi Fransa, ABD kadın milli futbol takımı ile birlikte turnuvanın favorisi olarak gösterildi. Çeyrek final kâbusu bitmek bilmeyen Fransa kadın milli takımı bir kupanın şampiyonluğu için bir diğer favori olan ABD'ye çeyrek finalde elendi. Bu dünya kupasının önemi şuydu: çoğu kadın milli futbol takımı erkeklerle eşit ücret kampanyasına katılıyor ve bu çağrılarını yineliyorlardı.

Fransa Kadın Millî Futbol Takımı başarıları

Fransa kadın milli futbol takımı, FIFA Kadınlar Dünya Kupası, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Yaz Olimpiyatları ve Algarve Kupası gibi çeşitli uluslararası futbol turnuvalarında UEFA üyesi olarak yarışmaktadır.

17 Haziran 2022’deki FIFA Kadınlar Milli Takımlar Klasmanı’na göre 3. Sırada yer alan Mavilerin 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 2012 Olimpiyat Oyunları’nda elde ettiği dördüncülük, takımın en önemli başarılarıdır.

Bunun dışında kazandığı kupalar şu şekildedir:

Kıbrıs Kupası: 2012, 2014

SheBelieves Kupası: 2017

Tournoi de France: 2020, 2022

2017'den beri görevde olan Corinne Deacon, Mavilerin tarihindeki 8. teknik direktör konumundadır.

Fransa Kadın Millî Futbol Takımı en önemli oyuncuları

Lyon forması giyen Eugénie Le Sommer çıktığı 175 maçta 86 gol kaydettiğinden Fransız kadın milli futbol takımının en golcü oyuncusu konumunda.

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