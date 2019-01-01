İzlanda - Fransa: Saat kaçta, hangi kanalda, İddaa oranları
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'ye rakip olan Fransa ile İzlanda, Laugardalsvöllur Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Fransa, 6 maçta 15 puanla grupta ay yıldzılı ekibin ardından 2. sırada yer alıyor.
İzlanda ise 12 puan topladı ve 3. basamağa yerleşti.
Türkiye'nin EURO 2020'ye katılımına doğrudan etki edebilecek bu zorlu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek.
İzlanda - Fransa maçı saat kaçta?
İzlanda - Fransa karşılaşması 11 Ekim Cuma saat 21:45'te başlayacak.
İzlanda - Fransa maçı hangi kanalda?
İzlanda'nın Fransa'yı ağırlayacağı mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport 2 üyeliği bulunması gerekmektedir.
İzlanda - Fransa maçının iddaa oranları
İddaa, İzlanda galibiyetine 5.75 oran veriyor.
Fransa'nın kazanaması için verilen oran ise 1.35.
Beraberlik oranı 3.50.
*İddaa bu oranları değiştirebilir.