Fransa, Belçika ve Türkiye'nin de yer aldığı zorlu Lig A, A1 Grubu fikstürü kapsamında 2 Ekim Cuma günü Paris'teki Parc des Princes'te İtalya'yı ağırlıyor. İki ekip kasım ayında İtalya'daki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek, ancak o karşılaşmanın oynanacağı stat henüz netleşmedi.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Fransa-İtalya biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Fransa - İtalya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Fransa - İtalya maçı Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanacak, başlama saati ise tarihe yaklaştıkça netlik kazanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 Stade de France

Fransa - İtalya biletleri nereden alınır?

Paris ayağı için biletler ilk olarak Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunulur. Kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere verilir. İtalya'daki rövanş için ilk resmi adres ise İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) kanallarıdır.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış – üye önceliği dönemleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Doğrulanmış ilanlar – Ticombo, çeşitli satıcılardan bilet temin eder ve resmi kontenjanlar tükendikten sonra alıcılara daha geniş bir seçenek havuzu sunar

Deplasman biletleri – İtalya ayağı için kontenjanlar FIGC kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil piyasa – resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak yer Ticombo'dur

Bu fikstürün profili göz önüne alındığında, özellikle Paris ayağı için erken rezervasyon tavsiye edilir.

Fransa - İtalya biletleri ne kadar?

Paris ayağı için resmi fiyatlandırma FFF'nin bilet satış kanalları üzerinden belirlenir. Standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatı üzerinden sunulur. İtalya ayağı için FIGC'nin resmi fiyatları ise stat ve satış detayları kesinleştikten sonra geçerli olacaktır.

En ucuz koltuklar (Paris): yaklaşık 50 €'dan başlıyor, genellikle Parc des Princes'te kalelerin arkasındaki üst tribünlerde

Orta segment koltuklar (Paris): orta saha çizgisi boyunca merkezi koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

İtalya'daki rövanş maçı: fiyatlar, kasımdaki karşılaşmanın oynanacağı stat açıklandıktan sonra netleşecek

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak yerdir. Avrupa'nın önde gelen iki ülkesi arasındaki her karşılaşmada olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Fransa - İtalya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - İtalya form durumu

Fransa son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son karşılaşmasında Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye 4-6 mağlup oldu. Bu sonucun öncesinde ise üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 yenildi. Turnuvanın daha önceki bölümünde Fas'ı 2-0, Paraguay'ı 1-0 ve İsveç'i 3-0 mağlup etti. Fransa bu beş maçta 10 gol attı, 8 gol yedi.

İtalya da son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son maçında 7 Haziran'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti. Bundan üç gün önce de Lüksemburg'u 1-0 yenmişti. Bu süreçteki iki yenilgisi Bosna-Hersek'e ve Kasım 2025'te Norveç'e 1-4 kaybettiği maçta geldi. İtalya bu beş karşılaşmada 5 gol attı, 6 gol yedi.

Fransa - İtalya: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Kasım 2024'te İtalya'da oynanan UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 1-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş randevuda Fransa dört galibiyet alırken İtalya hiç kazanamadı. 2016 ve 2012'deki hazırlık maçlarının her biri de Fransa'nın lehine sonuçlandı. Fransa bu beş maçta toplam 14 gol attı, 5 gol yedi.



