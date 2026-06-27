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Fransa - İsveç maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası Son 32 Turu bilet fiyatları, New York'taki maç bilgileri, son dakika indirimleri ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Fransa
İsveç

Fransa, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında İsveç ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda, Avrupa’nın klasik bir rekabeti ön plana çıkıyor: Güçlü takımlar Fransa ve İsveç karşı karşıya geliyor.

Didier Deschamps'ın yönetimindeki Les Bleus, I Grubu'nu ezici bir üstünlükle geçerek 10 gol attı ve turnuvanın favorisi konumunu pekiştirdi.

Karşılarında ise zorlu F Grubu'nda mücadele ederek en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlayan, dirençli bir İsveç kadrosu bulunuyor.

Fransa tartışmasız favori olarak sahaya çıkacak olsa da, Blågult’un hücum gücü nedeniyle Fransız savunmasının son derece konsantre olması gerekecek.

Fransa - İsveç Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu kritik eleme maçı, New Jersey’nin East Rutherford kentindeki ikonik New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) oynanacak.

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Dünya Kupası - World Cup Final Stage
New York/New Jersey Stadium

Fransa - İsveç Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Fransa - İsveç Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa - İsveç Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - İsveç Form Durumu

FRA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
14/5
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

SWE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/12
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Fransa - İsveç: Son Karşılaşma Sonuçları

FRA

Son 5 maçları

SWE

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

9

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Fransa - İsveç Puan Durumu

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