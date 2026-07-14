ABD'nin Dallas kentindeki "AT&T" Stadyumu, bu akşam Salı günü, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ve Fransa milli takımlarını bir araya getirecek heyecan dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Bu maç, finale yükselme biletini belirleyecek hayati bir mücadele olacak.

Teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki “La Roja”, Fransız rakibine kıyasla fiziksel kondisyon açısından hafif bir dezavantajla maça çıkacak. İspanyollar, “Les Bleus”tan bir gün daha az dinlenme süresine sahip olmanın yanı sıra, turnuva boyunca sık sık yer değiştirme nedeniyle daha fazla lojistik yorgunluk yaşıyor.

Tamamen teknik açıdan bakıldığında, bu karşılaşma, 37 resmi maçtır yenilgi yüzü görmemiş İspanya orta sahasının hakimiyeti ile deneyimli teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransız savunmasının sağlamlığı ve orta sahasının gücü arasında şiddetli bir taktiksel mücadeleye sahne olacak gibi görünüyor.

İspanya milli takımı, biriken yorgunluğa rağmen, Pau Kobarsi ve Aymeric Laporte’dan oluşan savunma ikilisinin sağlamlığına ve Olimpiyat şampiyonu oyuncularının yüksek fiziksel kondisyonuna güvenerek, Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé’nin çılgın hızını durdurmaya ve finale yükselerek yeniden tarih yazmaya çalışacak.

İspanya milli takımının şu kadroyla sahaya çıkması bekleniyor:

Kaleci: Unai Simón

Defans: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Orta saha: Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz

Forvet: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Fransız milli takımı ise muhtemelen şu kadroyla sahaya çıkacak:

Kaleci: Mike Maignan

Defans: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Deny

Orta saha: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Oli

Forvet: Ousmane Dembélé, Doy, Kylian Mbappé