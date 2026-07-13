Fransa - İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Yarı Final Dallas Stadium

Fransa - İspanya maçı 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Dünya Kupası yarı finalinde Avrupa'nın devleri karşı karşıya geliyor

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline yükselen ve iki kez şampiyon olan Fransa, üst üste üçüncü kez finale çıkmak için Avrupa şampiyonu İspanya'yı geçmek zorunda. Bu heyecan verici bir maç olacak ve Salı günkü devlerin mücadelesinden önce bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik. Pazar günkü finalde ise onları Arjantin ya da İngiltere bekliyor.

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Fransa ve İspanya buraya nasıl geldi?

Fransa, bu turnuvada altı maçlık galibiyet serisiyle I Grubu'nu lider tamamlayarak formda olduğunu gösterdi. Les Bleus daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı eledi; bu süreçte 16 gol attı ve eleme aşamasında şu ana kadar tek bir gol bile yemedi. Paraguay’ı 1-0 yendikleri maçta, en iyi formlarında olmadıkları bir dönemde direnç gösterip galibiyet elde ettiler; ancak Didier Deschamps’ın takımı, kaya gibi sağlam Fas karşısında üstün bir performans sergiledi ve Kylian Mbappé’nin penaltı kaçırmasına rağmen 2-0 galip geldi. Real Madrid'li oyuncu, bir gol atıp ardından Ousmane Dembélé'ye asist yaparak ülkesini yarı finale taşıyarak bu hatasını fazlasıyla telafi etti. Burada 26. Dünya Kupası maçına çıkan Deschamps, turnuvaya şık bir veda yapmak istiyor.

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İspanya, açılış maçında Cabo Verde ile 0-0 berabere kalarak sarsıldı, ancak turnuva ilerledikçe giderek daha iyi bir performans sergiledi. Avusturya'yı (3-0) ve Portekiz'i (1-0) eleme turlarında mağlup ederek çeyrek finale yükseldi; burada turnuvadaki ilk golünü yese de Belçika'yı 2-1 yenerek Fransa ile bu karşılaşmaya çıkmayı başardı. Bu, İspanya için sadece ikinci Dünya Kupası yarı finali ve 2010'da Güney Afrika'da şampiyonluğa ulaştıklarından bu yana ilk yarı final.

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Mbappé hâlâ en önemli isim

Kariyerinde 20 Dünya Kupası golü bulunan 27 yaşındaki Kylian Mbappé, Lionel Messi’nin turnuvadaki 21 gol rekoruna sadece bir gol uzaklıkta. Mbappé, Çarşamba günü Messi ve Arjantin’in İngiltere ile karşılaşmasından önce bu maçta rekorunu eşitleyebilir, hatta farkı açabilir. Mbappé, bireysel başarıların takım başarılarıyla kıyaslanamayacağını söyleyecektir ve haklı da olacaktır, ancak bu şaşırtıcı bir rekor ve takımını bir kez daha finale taşımayı hedefleyen Mbappé, bu rekoru daha da ileriye taşımaya kararlı olacaktır.

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Süper yedek Merino, Fransa’ya zarar verebilir

Arsenal'in yıldızı Mikel Merino, Belçika karşısında uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle, Dünya Kupası tarihinde iki eleme maçında da yedek olarak galibiyet golü atan ilk oyuncu oldu. Merino, eleme aşamasında yedek oyuncularının henüz doğrudan bir gol katkısı yapamadığı Fransa karşısında yine yedek kulübesinden etkili bir katkı sağlamaya çalışacak.

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İspanya, Les Bleus için bir kabus mu?

Rusya 2018'in başlangıcından bu yana İspanya, 27 büyük turnuva maçından sadece birini kaybetti; son 14 maçta yenilmezliğini sürdürürken 9 maçta kalesini gole kapattı. Teknik direktör Luis de La Fuente'nin takımı, Fransa ile oynadığı son 10 maçın yedisini kazandı ve bu karşılaşmada da şanslarının yüksek olduğunu düşünüyor. La Roja, Euro 2024 yarı finalinde Les Bleus'u 2-1 mağlup etmiş, ayrıca 2025 UEFA Uluslar Ligi finalinde 5-4'lük nefes kesen bir maçta galip gelmişti.

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Muhtemel Fransa ilk 11'i

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

İspanya'nın Muhtemel İlk 11'i

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Fransa - İspanya: Gerçekler ve rakamlar

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nda attığı 16 golün 11'i ikinci yarıda geldi.

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda maç başına en fazla isabetli şut ortalamasına sahip ülke oldu (7,8).

İspanya'nın son 16 maçından sadece dördünde her iki takım da gol attı.

Lamine Yamal, bugüne kadar Fransa'ya karşı oynadığı iki maçta üç gol attı.

İspanya, Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirini 90 dakika içinde kaybetmedi (26 galibiyet, 10 beraberlik). Bu olağanüstü seri bu maçta da devam ederse, İspanya, İtalya'nın 2021'de kırdığı 37 maçlık tüm zamanların rekoruna eşitlenecek.

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Fransa'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans oyuncuları: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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İspanya’nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defans oyuncuları: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Orta saha oyuncuları: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Forvetler: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Takım haberleri ve kadrolar

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı ve resmi olarak herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi de verilmedi. Maç öncesinde en büyük endişe kaynağı, Fas ile oynanan çeyrek final maçında ayak bileği sorunu nedeniyle oyundan alınan Kylian Mbappé. Fransa kampından son paylaşılan görüntülerde Mbappé'nin rahat hareket ettiği ve morali iyi olduğu görülüyor, ancak sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente de benzer şekilde muhtemel ilk 11'i açıklamadı ve herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi de listelenmedi. Kadro tam kadro hazır görünüyor ve Lamine Yamal'ın öne çıkan isimler arasında yer alması bekleniyor. Her iki takımın kadro durumundaki herhangi bir değişiklik, bilgiler teyit edildikçe burada yansıtılacaktır.

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